كأس العالم - انتقادات مبكرة لـ أمريكا.. هاري كين: أرضية الملعب كانت سيئة

وجه هاري كين لاعب منتخب إنجلترا انتقادات لأمريكا بعد المباراة الودية ضد نيوزيلندا.

وتستضيف أمريكا بطولة كأس العالم رفقة المكسيك وكندا.

وقال كين عبر قناة ITV Football: "أرضية الملعب في مباراتنا ضد نيوزيلندا كانت سيئة للغاية، وذلك جعل من الصعب علينا اللعب بالطريقة التي نريدها".

وانتصر منتخب إنجلترا على نيوزيلندا بنتيجة 1-0 في لقاء ودي أقيم على ملعب رايموند جيمس في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية استعدادا لـ كأس العالم 2026.

سجل هاري كين هدف اللقاء الوحيد.

وشهد اللقاء مشاركة كريس وود بشكل أساسي في تشكيل نيوزيلندا والذي عرف 5 تغييرات فنية عن لقاء هايتي الذي خسره بنتيجة 4-0.

في المقابل دفع توماس توخيل مدرب إنجلترا بهاري كين وأولي واتكينز في الهجوم معا، وهو ما يحدث لأول مرة.

ورفع كين رصيده التهديفي لـ 67 هدفا بواقع 61 مع بايرن ميونيخ و6 مع إنجلترا.

في الشوط الثاني دفع توخيل بـ 11 لاعبا جديدا دفعة واحدة مع صافرة البداية.

ولأول مرة يخوض منتخب إنجلترا مباراة ودية بمشاركة 22 لاعبا منذ 2004 عندما اكتسحوا أيسلندا بنتيجة 6-1 قبل يورو 2004.

وشارك ريو نجوهوما في الشوط الثاني ليصبح خامس أًصغر لاعب يمثل منتخب إنجلترا تاريخيا بعمر 17 عاما و281 يوما.

وبذلك خسرت نيوزيلندا مباراتيها الوديتين ضد هايتي بنتيجة 4-0 وإنجلترا 1-0 قبل مواجهات إيران ومصر ثم بلجيكا في المجموعة السابعة لكأس العالم.