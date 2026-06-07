قبل المواجهة المرتقبة.. كيف استعد منتخب بلجيكا لمواجهة مصر

منذ 5 ديسمبر الماضي، علم منتخب بلجيكا أنه سيواجه نظيره المصري في كأس العالم 2026، فكيف استعد لهذه المواجهة المرتقبة.

المجموعة التي تضم إلى جوارهما نيوزيلندا وإيران ستشهد صداما مصريا بلجيكيا في الجولة الافتتاحية للمونديال.

لم يكن أمام المنتخبات المتأهلة لكأس العالم مبكرا سوى فترتي توقف دولي من أجل خوض المباريات استعدادا للمونديال.

ويستعرض FilGoal.com تحضيرات منتخب بلجيكا لمواجهات المجموعة، وبينها مباراة مصر.

في عام 2026 خاض منتخب بلجيكا 4 مباريات ودية ضمن برنامج التحضير لكأس العالم، وظهرت فيها ملامح القوة الهجومية للجيل الحالي بعد فترة لم يقدم فيها منتخب بلجيكا أفضل مبارياته.

ففي المباراة الأولى اكتسح منتخب بلجيكا نظيره الأمريكي على أرضه بنتيجة 5-2 في 28 مارس.

وقتها قدم المنتخب البلجيكي أداءً هجوميا كبيرا خارج أرضه، حيث قلب المباراة لصالحه بعد التأخر بهدف.

سجلت بلجيكا 5 أهداف عبر تنوع واضح في الحلول الهجومية، مع تألق جيريمي دوكو في صناعة الفارق بسرعته ومراوغاته، إلى جانب مساهمة لاعبي الوسط في بناء الهجمات.

وكان كيفن دي بروين الذي قاد الإيقاع، ودوكو الذي كان الأخطر في الأطراف، من أبرز النجوم في اللقاء.

بعدها بأيام، لعب منتخب بلجيكا ضد المكسيك، حيث واجهت بلجيكا صعوبة أمام ضغط المكسيك.

فقد تقدمت المكسيك في النتيجة قبل أن تعادل بلجيكا في الشوط الثاني بعد تحسن في الاستحواذ.

المباراة أبرزت حاجة الفريق لمزيد من الفعالية الهجومية أمام الدفاعات المنظمة، وهي المباراة التي يتخذها منتخب مصر كمرجع قبل المباراة المرتقبة.

وقبل أيام من كأس العالم، قدم المنتخب البلجيكي مباراة قوية أمام منتخب منظم دفاعيا مثل كرواتيا وانتصر 2-0.

وأدت انطلاقات دوكو الخطيرة لهدف أول بواسطة يوري تيليمانس، وأضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة بعد عودته التدريجية للملاعب.

شهد اللقاء عودة لافتة للوكاكو بعد فترة إصابة، مع أداء دفاعي صلب من الخط الخلفي لبلجيكا والحارس المخضرم تيبو كورتوا.

أما المباراة الأخيرة فقد أرسل خلالها منتخب بلجيكا رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه، عندما اكتسح منتخب تونس بخماسية نظيفة.

المنتخب البلجيكي اختار فريقا عربيا إفريقيا لملاقاته استعدادا لمواجهة مصر، ووقع الاختيار على منتخب تونس.

المباراة كانت الأبرز لبلحيكا من حيث الأداء الجماعي، حيث سيطرت بلجيكا على المباراة طولا وعرضا.

وشهدت المباراة تسجيل 5 لاعبين مختلفين لأهداف المباراة، مما يبرز تنوع الحلول الهجومية.

ويبدو أن هذه المواجهة أكدت جاهزية الفريق الهجومية قبل انطلاق كأس العالم.

وينطلق كأس العالم 2026 يوم الخميس المقبل بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتأتي مواعيد مباريات مجموعة مصر كالتالي:

الجولة الأولى

مصر × بلجيكا - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مصر × نيوزيلندا - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا