لا جازيتا: ماينان يؤجل حسم مستقبله وسط اهتمام يوفنتوس وتشيلسي

يترقب يوفنتوس وتشيلسي قرار مايك ماينان حارس ميلان بشأن مستقبله مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مايك مينيان النادي : ميلان ميلان

ولم يحسم ماينان مصير مستقبله حتى الآن منتظرا نهاية مشواره مع منتخب فرنسا في كأس العالم.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن ماينان لا ينوي التعجل في اتخاذ قراره النهائي بشأن الرحيل أو الاستمرار مع ميلان.

ويأتي ذلك في ظل احتمالية رحيل عدد من نجوم الفريق بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

وأشار التقرير إلى أن الحارس الفرنسي يفضل تأجيل قراره بسبب تواجده حاليا مع منتخب فرنسا، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

كما ينتظر ماينان أيضا حسم ملف المدير الفني الجديد لميلان قبل اتخاذ قراره النهائي.

وشهد ميلان تغييرات إدارية واسعة مؤخرا، برحيل عدد من المسؤولين إلى جانب المدرب ماسيميليانو أليجري عقب نهاية الموسم.

ويحظى ماينان باهتمام من تشيلسي منذ فترة، بينما يراقب يوفنتوس موقف الحارس تحسبا للتحرك لضمه.

ومن المنتظر أن يتضح مستقبل الحارس خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء مشاركته الدولية وحسم الوضع الفني داخل ميلان.