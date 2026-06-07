لا جازيتا: جلاسنر يقترب من تدريب ميلان

يواصل نادي ميلان العمل على حسم ملف المدرب الجديد، وسط اقتراب المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس السابق من تولي القيادة الفنية، في وقت يبقى فيه ماوريسيو بوكيتينو مدرب أمريكا خيارا مطروحا لكنه غير جاهز في الوقت الحالي.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية فإن جلاسنر أبدى موافقته بالفعل على مشروع ميلان، في انتظار القرار النهائي من مالك النادي جيري كاردينالي لحسم التعاقد بشكل رسمي.

وأضاف التقرير أن إدارة ميلان تستعد لإعادة هيكلة شاملة داخل النادي بعد التغييرات الأخيرة التي شملت إقالة الطاقم الفني بالكامل، مع استمرار العمل على حسم منصبي المدير التقني والمدرب الجديد.

وأوضح التقرير أن جلاسنر الذي رحل عن كريستال بالاس، أبدى حماسا كبيرا لتولي تدريب فريق بحجم ميلان، كما قدم رؤيته الفنية خلال اجتماع جمعه بكاردينالي وزلاتان إبراهيموفيتش، في انتظار الضوء الأخضر النهائي.