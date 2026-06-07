بونو: عقلية المغرب ما زالت موجودة.. وهناك منتخبات مرشحة أكثر منا

يؤمن ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب أن ثقة اللاعبين ستكون مفتاح مشوار أسود أطلس في كأس العالم 2026.

ياسين بونو النادي : الهلال المغرب

ويستهل منتخب المغرب مشواره في البطولة بمواجهة البرازيل في الواحدة من فجر 14 يونيو على ملعب ميتلايف.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا أسكتلندا وهايتي.

وقال بونو في تصريحات لموقع فيفا: "جودة اللاعبين ما زالت موجودة، وكذلك العقلية، لأن كأس العالم حلم لكل لاعب".

وأضاف "بالنسبة للبعض قد تكون هذه آخر بطولة، وللبعض الآخر الأولى، لذلك الحافز كبير".

وعن فرص التتويج أجاب "علينا أن نكون واقعيين، هناك منتخبات مرشحة أكثر منا، لكننا نسير في طريق تطور منذ 2022، ونسعى لمواصلة ذلك".

وتابع "نشعر بالاحترام من المنافسين، وهذا يمنحنا ثقة، هناك إيمان لم نشعر به من قبل كمنتخب إفريقي".

أما عن نسخة 2022 فقال: "الأجواء كانت مذهلة، وكنا عازمين على كتابة التاريخ للكرة المغربية والإفريقية".

واختتم بونو تصريحاته "هدفنا الاستمتاع بالبطولة وتقديم كل ما لدينا دون ندم، ونأمل في تحقيق إنجاز كبير مرة أخرى".

ويواجه منتخب المغرب بعد مباراة البرازيل نظيره اسكتلندا يوم 20 يونيو، قبل أن يختتم دور المجموعات أمام هايتي يوم 25 يونيو.

ويأمل منتخب المغرب في تكرار إنجازه التاريخي بعدما احتل المركز الرابع في نسخة 2022، ليصبح أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف النهائي.

وخاض بونو 37 مباراة دولية مؤخرا، استقبل خلالها 14 هدفا فقط، بمعدل 0.37 هدف في المباراة.