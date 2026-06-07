أوزيليو: لن نعد الجماهير بصفقات خيالية.. وطموح إنتر دائما هو الفوز

الأحد، 07 يونيو 2026 - 15:02

كتب : FilGoal

بييرو أوزيليو

شدد بييرو أوزيليو المدير الرياضي لنادي إنتر على أن سياسة الفريق في سوق الانتقالات لن تتغير، مؤكدا أن الفريق لن يبالغ في وعوده للجماهير.

وربطت وسائل الإعلام الإيطالية إنتر مؤخرا بالتعاقد كورتس جونز لاعب ليفربول والعديد من الأسماء المميزة.

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وقال أوزيليو في تصريحات لوسائل الإعلام عن سوق الانتقالات: "لن نغير أسلوبنا، وسيكون مثل السنوات الماضية، لا يمكن إيهام الجماهير بأننا سنشتري أفضل اللاعبين فقط".

وواصل "قد نبيع بعض اللاعبين، لكن في المقابل سنضم لاعبين بنفس الجودة أو أفضل، لا يوجد فريق كبير يبدأ الموسم بهدف المركز الثالث أو الرابع، من يفعل ذلك ينتهي بالخسارة".

وأتم "طموحنا دائما هو الفوز، وإذا حاولت الوصول للمركز الأول قد تنهي الموسم ثانيا، لكنك ستبقى منافسا حتى النهاية".

وحقق إنتر الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا بقيادة كريستيان كيفو ليصبح أول لاعب ومدرب يحقق هذا الانجاز مع إنتر.

بييرو أوزيليو إنتر ميلان
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