جوردون: راشفورد حدثني عن برشلونة.. ومسيرتي الحقيقية تبدأ الآن

الأحد، 07 يونيو 2026 - 14:03

كتب : FilGoal

أنتوني جوردون - برشلونة

كشف أنتوني جوردون جناح برشلونة الجديد عن الدور الذي لعبه ماركوس راشفورد في مساعدته على التأقلم مع فكرة الانتقال إلى النادي الكتالوني، مؤكدا أنه لم يبخل عليه بالنصائح.

أنتوني جوردون

النادي : برشلونة

برشلونة

وأعلن نادي برشلونة قبل انطلاق كأس العالم عن التعاقد مع أنتوني جوردون قادما من نيوكاسل لخمس مواسم.

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وقال جوردون في تصريحات نقلها موقع Talk Sport: "راشفورد أخبرني بمدى روعة اللاعبين في برشلونة وبالروح الجماعية داخل الفريق، وهو ما سمعته أيضا من أشخاص داخل النادي".

وواصل "كما حدثني عن المدينة وأفضل الأماكن للسكن، إنه شخص رائع للغاية ومهتم بالآخرين، وكان فقط يقدم لي بعض المعلومات والنصائح".

وعن انتقاله لبرشلونة قال: "الأسبوعان الماضيان كانا أشبه بالدوامة، لكنهما أفضل أسبوعين مرا علي وعلى عائلتي".

وواصل "الأمر مميز للغاية لأنني أخبرت عائلتي منذ سن صغير أنني سأصل إلى هذه المرحلة يوما ما، وعندما تحقق ذلك كانوا يهنئونني ويشاركونني الفرحة".

وأردف "لست راضيا بمجرد اللعب لبرشلونة، أريد الفوز بكل شيء".

وأتم "في ذهني مسيرتي الحقيقية تبدأ من هنا، لقد وصلت إلى المرحلة التي كنت أقول دائما إنني سأصل إليها، والآن يجب أن أرتقي إلى مستوى أعلى مرة أخرى".

وخاض جوردون مع نيوكاسل 152 مباراة مسجلا 39 هدفا وصنع 28 آخرين.

أنتوني جوردون برشلونة
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