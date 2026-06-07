إستيفاو: بكيت كثيرا بعد إبلاغي بالغياب عن كأس العالم

كشف إستيفاو جناح تشيلسي عن المعاناة الكبيرة التي عاشها بعد الإصابة الخطيرة التي حرمته من المشاركة مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026.

إستيفاو ويليان النادي : تشيلسي البرازيل

وكان اللاعب صاحب الـ19 عاما يستعد للتواجد ضمن قائمة منتخب بلاده في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما شارك في مشوار التصفيات بالكامل، قبل أن يتعرض لإصابة عضلية قوية أنهت موسمه وأبعدته عن المونديال.

وقال اللاعب في تصريحات لشبكة ESPN: "المشاركة في كأس العالم حلم لكل لاعب، وبالنسبة لي كانت أكثر خصوصية لأنني كنت جزءا من الرحلة منذ البداية، لذلك شعرت بحزن شديد عندما علمت أنني سأغيب عن البطولة".

وواصل "بكيت كثيرا في أحضان والدي، دون مبالغة، في مثل هذه الأوقات تحتاج إلى الأشخاص المقربين منك، وأنا ممتن جدا لعائلتي".

وعن اللحظة الأصعب قال: "الطبيب طلب مني الحضور مع والدي للحصول على نتائج الفحوصات، وقتها شعرت أن الأمر أخطر مما كنت أتوقع".

وواصل "علمت أن الإصابة من الدرجة الرابعة، لم أكن أعلم حتى بوجود هذا التصنيف من قبل، وكانت صدمة كبيرة بالنسبة لي".

وأصيب إستيفاو في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعرض إستيفاو لإصابة خلال المباراة وتم استبداله بعد 12 دقيقة.

وأتم "الحياة تستمر، الآن أركز على التعافي بشكل جيد والخضوع للعلاج حتى أعود إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن".

وخاض استيفاو مع منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 7 مباريات وسجل هدف واحد فقط.