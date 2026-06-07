اسكواش - تفوق مصري في جوائز ختام الموسم

الأحد، 07 يونيو 2026 - 13:20

كتب : FilGoal

مصطفى عسل - أمينة عرفي

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش جوائز ختام الموسم على مستوى الرجال والسيدات.

وشهدت الجوائز تفوق مصري على مختلف المنافسات.

وحصدت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا جائزة أفضل لاعبة في الموسم بينما حصل مصطفى عسل لاعب بالم هيلز جائزة أفضل لاعب.

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وأشاد الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين بموسم هانيا الحمامي بعد تحقيقها 5 بطولات كبرى والصعود لقمة الترتيب العالمي.

أما مصطفى عسل فلم يكتف بقمة الترتيب العالمي لكنه توج أيضا بلقب بطولة العالم.

وحصدت أمينة عرفي جائزة أفضل لاعبة شابة بعد تتويجها التاريخي بلقب بطولة العالم للسيدات كأصغر من حقق اللقب في التاريخ.

وعلى مستوى الشباب حصل محمد زكريا على جائزة أفضل لاعب شاب بعد موسم أكثر من رائع.

وجاءت جوائز ختام الموسم كالآتي:

أفضل لاعبة - هانيا الحمامي

أفضل لاعب - مصطفى عسل

أفضل لاعبة شابة - أمينة عرفي

أفضل لاعب شاب - محمد زكريا

اللعب النظيف للسيدات - نور الشربيني

اللعب النظيف للرجال - كريم عبد الجواد

مباراة الموسم للسيدات - نهائي بطولة العالم بين أمينة عرفي ونور الشربيني

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اسكواش أمينة عرفي مصطفى عسل
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