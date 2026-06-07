 موندو ديبورتيفو: يامال سيغيب أمام بيرو.. وسيكون جاهزا لملاقاة كاب فيردي

الأحد، 07 يونيو 2026 - 13:17

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - لامين يامال - مصر أمام إسبانيا

ذكرت جريدة موندو ديبورتيفو أن لامين يامال نجم منتخب إسبانيا يحرز تقدما في مرحلة التعافي قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم.

وأوضح التقرير أن يامال لن يشارك أمام منتخب بيرو وديا يوم الثلاثاء.

لكن الجهاز الفني للاروخا يتوقع أن يكون لامين جاهزاً لمباراة كاب فيردي في الجولة الافتتاحية للمونديال.

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وغاب يامال عن المباراة الودية أمام العراق يوم الخميس الماضي.

قبل هذه المباراة، قال لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا في مؤتمر صحفي: "يامال لن يشارك في المباراة الودية أمام العراق، مثل نيكو ويليامز وميكيل ميرينو".

وأضاف "إذا استمر كل شيء كما هو عليه الآن، فقد يكون يامال جاهزاً للمشاركة كأساسي في أول مباراة لنا بالمونديال ضد كاب فيردي".

ويفتتح اللاروخا مشواره في المونديال بمواجهة كاب فيردي يوم 15 يونيو الجاري.

وكانت تقارير قد توقعت غياب يامال عن أول مباراتين لإسبانيا في مرحلة المجموعات، ضد كاب فيردي والسعودية، بعد عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وكان يامال يخوض برنامجه التأهيلي في مدينة خوان جامبر الرياضية، بهدف تجنب أي إجهاد أو انتكاسة قد تؤدي إلى غيابه عن البطولة بالكامل، خاصة بعد إصابته في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر في 22 أبريل أمام سيلتا فيجو.

وذلك قبل أن ينضم لصفوف منتخب إسبانيا.

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وينطلق كأس العالم يوم الخميس المقبل.

وخاض لامين يامال مع برشلونة الموسم الحالي 44 مباراة، مسجلا 23 هدفا وصنع 18 آخرين.

وكان أحد أهم أسباب تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني.

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