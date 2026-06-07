آس: برناردو سيلفا يدخل حسابات مورينيو في ريال مدريد

دخل برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي السابق دائرة اهتمامات ريال مدريد بطلب من جوزيه مورينيو مدرب الفريق المحتمل.

بيرناردو سيلفا النادي : مانشستر سيتي ريال مدريد

وكان قد ارتبط اسم برناردو سيلفا خلال الفترة السابقة بالانتقال إلى برشلونة.

وكشفت صحيفة آس أن اللاعب كان قد عُرض سابقا على ريال مدريد، قبل أن يتحول اهتمامه إلى برشلونة وأتلتيكو مدريد خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح التقرير أن رفض إدارة ريال مدريد السابق للاعب قد يتغير، في ظل رغبة مورينيو في ضمه ضمن خططه للموسم الجديد.

ويأتي ذلك رغم أن الصراع كان يقتصر بين برشلونة وأتلتيكو مدريد على التعاقد مع الدولي البرتغالي خلال الأسابيع الماضية.

ويبحث برناردو سيلفا عن وجهة جديدة بعد نهاية رحلته مع مانشستر سيتي، التي استمرت 9 سنوات حقق خلالها 20 لقبا.

ويقود وكيله جورجي مينديز المفاوضات مع عدة أندية، مستغلا علاقاته القوية، ومن بينها ريال مدريد الذي استعاد علاقته الجيدة مع الوكيل مؤخرا.

ورغم اقتراب برشلونة من حسم الصفقة في وقت سابق، إلا أن موقف اللاعب لا يزال مفتوحا، مع تفضيله التريث في اتخاذ القرار النهائي.

وقد يعيد دخول ريال مدريد على خط المفاوضات تغيير مسار الصفقة خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ برناردو سيلفا 31 عاما، وشارك في 53 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى، كما خاض جميع مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي.