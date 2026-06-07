تيليجراف: ريال مدريد يجهز عرضا لضم أوليسيه رغم نفي بيريز

يخطط ريال مدريد للتقدم بعرض ضخم لضم مايكل أوليسيه لاعب بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب صحيفة تيليجراف، فإن فلورنتينو بيريز رئيس النادي ينوي التحرك لضم اللاعب حال فوزه في انتخابات رئاسة ريال مدريد.

وأوضح التقرير أن بيريز لمح خلال تصريحاته إلى استهداف لاعب كبير لا ينشط في الدوري الإنجليزي ويلعب لفريق مشارك في دوري أبطال أوروبا، دون الكشف عن اسمه.

ورغم نفيه العلني أن يكون أوليسيه هو المقصود، إلا أن تيليجراف أكدت أن الجناح الفرنسي هو الهدف الرئيسي لإدارة ريال مدريد.

ويعد أوليسيه، لاعب كريستال بالاس السابق، من أبرز أهداف النادي الإسباني، رغم اهتمام ريال مدريد أيضا بضم جواو نيفيز لاعب باريس سان جيرمان.

ومن المنتظر أن يواجه ريال مدريد صعوبة في إتمام الصفقة، في ظل تمسك بايرن ميونيخ بخدمات اللاعب الذي يمتد عقده حتى عام 2029.

في المقابل، أبدى جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد الجديد رغبته في التعاقد مع أوليسيه، وهو ما يعزز تحركات النادي لضمه.

وكان مورينيو قد أثار الجدل بعد ظهوره في نهائي كأس ألمانيا، وهو ما ربطه البعض بمتابعة اللاعب عن قرب.

من جانبه، أكد أولي هونيس الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ تمسك ناديه باللاعب، مشددا على أنه غير قابل للبيع ولو حتى بـ 200 مليون يورو.

ويتحرك ريال مدريد بالفعل في سوق الانتقالات، إذ أتم التعاقد مع إبراهيما كوناتي بعد نهاية عقده مع ليفربول، بالإضافة إلى دينزل دومفريس قادما من إنتر بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده.