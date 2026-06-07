بعد تمثيل إيطاليا للشباب.. فولباتو: شعرت أن الوقت حان للعودة إلى أستراليا

كشف كريستيان فولباتو لاعب منتخب أستراليا سبب قراره تمثيل منتخب بلاده.

كريستيان فولباتو النادي : ساسولو أستراليا

وشدد فولباتو أنه شعر بأن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة قبل كأس العالم 2026.

وشارك فولباتو للمرة الأولى مع أستراليا خلال التعادل 1-1 أمام سويسرا في مباراة ودية استعدادا للمونديال.

وقال فولباتو في تصريحات صحفية: "عندما كنت في 18 عاما ربما كنت صغيرا للغاية وخائفا من اتخاذ القرار، كنت في منطقة الراحة مع إيطاليا".

وأضاف "لا أعرف، لكن شيئا ما في داخلي أخبرني أن الوقت قد حان للعودة إلى المنزل".

ويمتلك اللاعب أصولا إيطالية رغم ولادته ونشأته في سيدني، وسبق له تمثيل منتخب إيطاليا للشباب دون المشاركة مع الفريق الأول.

وقرر فولباتو تغيير تمثيله الدولي في نهاية مايو، بعد أن رفض الانضمام إلى أستراليا في كأس العالم الماضي.

ويعد انضمامه دفعة قوية لمنتخب أستراليا، خاصة بعد إصابة رايلي ماكجري وغيابه عن البطولة.

ويلعب فولباتو ضمن صفوف ساسولو في الدوري الإيطالي، وأشار إلى أنه ناقش قراره لفترة طويلة مع أليساندرو تشيركاتي مدافع بارما.

وأوضح "أنا إيطالي وأسترالي، وكان القرار صعبا للغاية وشغل تفكيري لفترة طويلة، لكنني أشعر أنني أسترالي، وكان الانضمام للفريق أمرا رائعا".

وشارك اللاعب في المباراة الودية الأخيرة قبل كأس العالم، قبل أن يتم استبداله بين الشوطين بعد انضمامه المتأخر لمعسكر الفريق.

ويستهل منتخب أستراليا مشواره بمواجهة تركيا في تمام السابعة من صباح يوم 14 يونيو الجاري.

بينما يحل ضيفا على أمريكا البلد المستضيف في المباراة الثانية في تمام العاشرة من مساء يوم 19 يونيو الجاري، وأخيرا يختتم مبارياته بمواجهة باراجواي في الخامسة من فجر 26 يونيو.

وخسر منتخب أستراليا وديا أمام المكسيك بهدف دون مقابل، بينما اختتم استعداداته لكأس العالم بالتعادل أمام سويسرا بهدف لكل فريق.

ويشارك منتخب أستراليا في كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه والسادسة على التوالي.

وكانت أفضل نتائج أستراليا الوصول لثمن النهائي مرتين وكان ذلك في نسختي 2006 و2022.