أبو علي: رؤية زملائي في مصر يلعبون بدوني ليست سهلة.. وأتمنى للعرب تكرار إنجاز المغرب

تحدث وسام أبو علي مهاجم كولومبوس كرو الأمريكي الحالي، والأهلي السابق خلال حضوره لمباراة مصر أمام البرازيل الودية قبل كأس العالم.

وسام أبو علي النادي : كولومبوس كرو مصر

وتمنى وسام التوفيق للمنتخبات العربية في كأس العالم وتكرار أحدهم إنجاز المغرب في النسخة الماضية بالتأهل للمربع الذهبي.

وقال وسام أبو علي عبر قناة أون سبورت: "سعيد بالتواجد في مباراة مصر ضد البرازيل ومشاهدة أصدقائي اللاعبين الذين أفتقدهم كثيرا، ليس سهلا أن أراهم يلعبون بدوني لكن أتمنى لهم التوفيق"

وشدد "منتخب البرازيل ربما من أقوى منتخبات كرة القدم تاريخيا، لكن مصر تمتلك لاعبين رائعين وأتمنى أن يقدموا أداء جيدا في كأس العالم".

وتابع وسام "أتمنى التوفيق للمنتخبات العربية وتكرار إنجاز مثلما فعلت المغرب في النسخة الماضية، ومنتخب مصر قريب لقلبي وأتمنى له التوفيق"

واختتم وسام أبو علي تصريحاته "شرف لي أن أرى حب الجماهير سواء المصرية أو الفلسطينية ودعمهم لي خلال إصابتي".

وكان قد أعلن نادي كولومبوس كرو الأمريكي، إجراء وسام أبو علي مهاجم الفريق لجراحة ناجحة في الركبة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي نهاية أبريل الماضي.

وأوضح النادي أن وسام أبو علي سيغيب عن بقية موسم 2026.

وتعرض وسام أبو علي مهاجم كولومبوس كرو لإصابة قوية خلال مواجهة أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي.

وكان وسام أبو علي قد سجل 5 أهداف في الدوري الأمريكي خلال سبع جولات قبل تعرضه للإصابة.