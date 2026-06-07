منتخب السعودية يستعيد مدافعه قبل مواجهة السنغال

الأحد، 07 يونيو 2026 - 12:12

كتب : FilGoal

حسان تمبكتي مدافع منتخب السعودية

استعاد منتخب السعودية خدمات مدافعه حسان تمبكتي قبل مواجهة السنغال الودية استعدادا لكأس العالم.

ويصطدم المنتخب السعودي بنظيره السنغالي صباح الأربعاء بالولايات المتحدة قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال.

وذكرت جريدة الشرق الأوسط أن اليوناني جورجيوس دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي تلقى دفعة معنوية وفنية هائلة تمثلت في عودة المدافع حسان تمبكتي للتدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء.

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وذلك بعد إصابته في العضلة الخلفية خلال التدريبات.

وتمثل عودة تمبكتي في هذا التوقيت خبراً رائعاً للجهاز الفني نظراً للقيمة الدفاعية الكبيرة التي يمثلها اللاعب في الخطوط الخلفية للأخضر.

في حين واصل الحارس نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص بمتابعة الجهاز الطبي.

ويستعد المنتخب السعودي لملاقاة منتخب أوروجواي بافتتاحية مبارياته بكأس العالم 2026 يوم 16 يونيو.

السنغال السعودية حسان تمبكتي
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