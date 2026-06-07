الرياضية: الهلال أرسل عرضا رسميا من أجل ضم عثمان ديمبيلي

الأحد، 07 يونيو 2026 - 11:57

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي الهلال أرسلت عرضًا رسميًّا لنظيرتها في باريس سان جيرمان الفرنسي طلبت من خلاله خدمات الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وأضاف التقرير أن إدارة الهلال تنتظر رد النادي الباريسي من أجل بدء المفاوضات وتقديم عرض مالي رسمي.

ويمتد عقد الدولي الفرنسي مع سان جيرمان حتى صيف 2028.

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البالغ من العمر 29 عامًا خاض 40 مباراة مع سان جيرمان في مختلف المسابقات بالموسم المنصرم، سجَّل خلالها 20 هدفًا وقدَّم 11 تمريرة حاسمة.

وقاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

ويحمل ديمبيلي لقب أفضل لاعب في العالم، بعد تتويجه خلال الموسم الماضي بجائزتي بالون دور وذا بيست عقب المستويات المميزة التي قدَّمها بقميص باريس سان جيرمان.

وارتدى عثمان قمصان رين الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة الإسباني قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

كما تُوِّج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018.

باريس سان جيرمان الهلال عثمان ديمبيلي
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