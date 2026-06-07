في مباراة خلف أبواب مغلقة.. بروس ينتقد أداء جنوب إفريقيا قبل كأس العالم

أبدى هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا استياءه من أداء فريقه بعد التعادل 1-1 أمام جامايكا في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2026.

وسجل ليل فوستر هدف جنوب إفريقيا في الشوط الأول، قبل أن يدرك دواين أتكينسون التعادل لجامايكا في الدقائق الأخيرة.

وأقيمت المباراة خلف أبواب مغلقة، ولم يتم الإعلان عن نتيجتها إلا بعد عدة ساعات، كما أنها لم تسجل كمباراة رسمية لدى فيفا.

وقال بروس في تصريحاته للصحفيين: "الأداء لم يكن كما توقعت. علينا تحليل المباراة جيدا ومعرفة ما حدث وتحسينه قبل المباراة الأولى أمام المكسيك".

وأضاف "كنت أعتقد أننا قريبون من الجاهزية، لكن ما حدث كان مخيبا. الأمر يتعلق أيضا بالعقلية، ويجب أن نقدم أكثر بكثير إذا أردنا تحقيق نتائج جيدة في كأس العالم".

وأوضح بروس أن قرار إقامة المباراة دون حضور جماهيري جاء لتجنب منح منتخب المكسيك أي معلومات فنية قبل مواجهة الجولة الأولى.

لكن تسريب لقطات من المباراة عبر الإنترنت أضعف من جدوى هذا القرار، خاصة أن اللقاء أقيم في المكسيك، ما يمنح المنافس فرصة لمتابعة الفريق عن قرب.

[WATCH] Bafana Bafana finished off their match preparations for the FIFA World Cup with a draw against Jamaica in a behind closed doors friendly. Bafana coach Hugo Broos, according to reports, opted to play the match behind closed doors to try new things tactically and not give… pic.twitter.com/WGyHBhdM1y — Newzroom Afrika (@Newzroom405) June 7, 2026

ويقع منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى إلى جانب المكسيك والتشيك وكوريا الجنوبية، والتي حققت نتائج قوية في الفترة الأخيرة.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا المباراة الافتتاحية للمونديال أمام منتخب المكسيك المضيف على ملعب أزتيكا يوم 11 يونيو.

وتعرض الجهاز الفني لانتقادات من وسائل إعلام مكسيكية بسبب غلق التدريبات وغياب الظهور الإعلامي، رغم عودة المنتخب للمشاركة في كأس العالم بعد غياب طويل.

ويمتد سجل جنوب إفريقيا بدون انتصارات إلى خمس مباريات متتالية قبل انطلاق البطولة، بواقع 3 تعادلات وخسارتين منذ الفوز على زيمبابوي في كأس أمم إفريقيا.