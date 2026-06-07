في مباراة خلف أبواب مغلقة.. بروس ينتقد أداء جنوب إفريقيا قبل كأس العالم

الأحد، 07 يونيو 2026 - 11:52

كتب : FilGoal

هوجو بروس - جنوب إفريقيا

أبدى هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا استياءه من أداء فريقه بعد التعادل 1-1 أمام جامايكا في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2026.

وسجل ليل فوستر هدف جنوب إفريقيا في الشوط الأول، قبل أن يدرك دواين أتكينسون التعادل لجامايكا في الدقائق الأخيرة.

وأقيمت المباراة خلف أبواب مغلقة، ولم يتم الإعلان عن نتيجتها إلا بعد عدة ساعات، كما أنها لم تسجل كمباراة رسمية لدى فيفا.

أخبار متعلقة:
نائبة وزير الرياضة: أزمة التأشيرات قد تؤثر على الروح المعنوية لمنتخب جنوب إفريقيا بعد حل أزمة التأشيرات.. منتخب جنوب إفريقيا يطير إلى أمريكا الشمالية بسبب أزمة في التأشيرات.. منتخب جنوب إفريقيا يفشل في السفر لأمريكا الشمالية قائمة جنوب إفريقيا - 7 محترفين وهيمنة صنداونز وأورلاندو على الخيارات النهائية لكأس العالم

وقال بروس في تصريحاته للصحفيين: "الأداء لم يكن كما توقعت. علينا تحليل المباراة جيدا ومعرفة ما حدث وتحسينه قبل المباراة الأولى أمام المكسيك".

وأضاف "كنت أعتقد أننا قريبون من الجاهزية، لكن ما حدث كان مخيبا. الأمر يتعلق أيضا بالعقلية، ويجب أن نقدم أكثر بكثير إذا أردنا تحقيق نتائج جيدة في كأس العالم".

وأوضح بروس أن قرار إقامة المباراة دون حضور جماهيري جاء لتجنب منح منتخب المكسيك أي معلومات فنية قبل مواجهة الجولة الأولى.

لكن تسريب لقطات من المباراة عبر الإنترنت أضعف من جدوى هذا القرار، خاصة أن اللقاء أقيم في المكسيك، ما يمنح المنافس فرصة لمتابعة الفريق عن قرب.

ويقع منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى إلى جانب المكسيك والتشيك وكوريا الجنوبية، والتي حققت نتائج قوية في الفترة الأخيرة.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا المباراة الافتتاحية للمونديال أمام منتخب المكسيك المضيف على ملعب أزتيكا يوم 11 يونيو.

وتعرض الجهاز الفني لانتقادات من وسائل إعلام مكسيكية بسبب غلق التدريبات وغياب الظهور الإعلامي، رغم عودة المنتخب للمشاركة في كأس العالم بعد غياب طويل.

ويمتد سجل جنوب إفريقيا بدون انتصارات إلى خمس مباريات متتالية قبل انطلاق البطولة، بواقع 3 تعادلات وخسارتين منذ الفوز على زيمبابوي في كأس أمم إفريقيا.

كأس العالم جنوب إفريقيا
نرشح لكم
إستيفاو: بكيت كثيرا بعد إبلاغي بالغياب عن كأس العالم  موندو ديبورتيفو: يامال سيغيب أمام بيرو.. وسيكون جاهزا لملاقاة كاب فيردي بعد تمثيل إيطاليا للشباب.. فولباتو: شعرت أن الوقت حان للعودة إلى أستراليا أبو علي: رؤية زملائي في مصر يلعبون بدوني ليست سهلة.. وأتمنى للعرب تكرار إنجاز المغرب بعد سلسلة محبطة أمام منتخبات أوروبا.. بوكيتينو: قدمنا أداء جيدا أمام ألمانيا رغم الهزيمة سفير إيران بالمكسيك: المنتخب مطالب بالدخول والخروج من أمريكا نفس يوم المباريات استبعاد زميل عبد المنعم من قائمة كندا في كأس العالم باليردي قد لا يكون الوحيد.. سكالوني: سنقيم حالة المصابين قبل حسم القائمة النهائية لكأس العالم
أخر الأخبار
جوردون: راشفورد حدثني عن برشلونة.. ومسيرتي الحقيقية تبدأ الآن 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
اتحاد جدة يطلب ضم مدافع الشباب ساعة | ميركاتو
إستيفاو: بكيت كثيرا بعد إبلاغي بالغياب عن كأس العالم ساعة | في المونديال
اسكواش - تفوق مصري في جوائز ختام الموسم ساعة | رياضات أخرى
 موندو ديبورتيفو: يامال سيغيب أمام بيرو.. وسيكون جاهزا لملاقاة كاب فيردي ساعة | في المونديال
إنريكي ريكيلمي: انتخابات ريال مدريد قد تكون الأخيرة.. وأتعهد بتنفيذ وعودي حال الفوز ساعة | الكرة الأوروبية
آس: برناردو سيلفا يدخل حسابات مورينيو في ريال مدريد ساعة | ميركاتو
تيليجراف: ريال مدريد يجهز عرضا لضم أوليسيه رغم نفي بيريز ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/530433/في-مباراة-خلف-أبواب-مغلقة-بروس-ينتقد-أداء-جنوب-إفريقيا-قبل-كأس-العالم