سفير إيران بالمكسيك: المنتخب مطالب بالدخول والخروج من أمريكا نفس يوم المباريات

يخوض منتخب إيران مبارياته في كأس العالم 2026 بإجراءات استثنائية، إذ سيكون مطالبا بدخول الولايات المتحدة والخروج منها في نفس يوم المباريات.

ويستعد منتخب إيران لمغادرة معسكره المقام في مدينة أنطاليا التركية متجهًا إلى المكسيك، حيث سيقيم خلال فترة البطولة في مدينة تيخوانا الحدودية.

وكشف أبو الفضل بسنديده سفير إيران في المكسيك أن بعثة المنتخب ستقيم في مدينة تيخوانا المكسيكية، على أن تسافر ذهابا وإيابا يوم المباريات فقط.

وقال السفير في تصريحات صحفية: "يمكنهم الدخول صباحا، لكن يجب عليهم المغادرة في نفس اليوم".

وتأتي هذه الإجراءات بسبب التوترات السياسية والعسكرية بين إيران والولايات المتحدة، والتي أثرت على إصدار التأشيرات الخاصة بالبعثة.

وكان منتخب إيران قد نقل مقر إقامته من توسان في ولاية أريزونا إلى تيخوانا المكسيكية، بسبب تأخر استخراج التأشيرات.

ويشارك منتخب إيران في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، على أن تقام مبارياته الثلاث في الولايات المتحدة، بواقع مباراتين في لوس أنجلوس وأخرى في سياتل.

وتضم البعثة 15 فردا لم يحصلوا على التأشيرات الأمريكية، معظمهم من الإداريين وأفراد الجهاز الفني، وهو ما يمثل أزمة للجهاز الفني قبل البطولة.

وكانت السفارة الإيرانية في تركيا قد انتقدت عبر بيان رسمي رفض منح التأشيرات لعدد من المسؤولين وأعضاء الأجهزة المعاونة، معتبرة الأمر تمييزا متعمدا.

في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة منح التأشيرات للاعبين والجهاز الفني الأساسي، بينما تم رفض طلبات أخرى بسبب ارتباطات مزعومة ببعض الجهات العسكرية.

وتسببت هذه الأزمة في نقل معسكر المنتخب الإيراني إلى المكسيك، على أن تصل البعثة بعد المرور بإسبانيا قبل انطلاق البطولة.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ كأس العالم التي تستضيف فيها دولة منتخبا من دولة على خلاف عسكري مباشر معها.

ويقع منتخب إيران في المجموعة السابعة، رفقة منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزلندا.

وقبل السفر، خاض المنتخب الإيراني مباراتين وديتين في أنطاليا، فاز خلالهما على جامبيا بنتيجة 3-1 ثم تغلب على مالي بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يلعب منتخب إيران ضد مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم السبت 27 يونيو.