سفير إيران بالمكسيك: المنتخب مطالب بالدخول والخروج من أمريكا نفس يوم المباريات

الأحد، 07 يونيو 2026 - 11:37

كتب : FilGoal

منتخب إيران

يخوض منتخب إيران مبارياته في كأس العالم 2026 بإجراءات استثنائية، إذ سيكون مطالبا بدخول الولايات المتحدة والخروج منها في نفس يوم المباريات.

ويستعد منتخب إيران لمغادرة معسكره المقام في مدينة أنطاليا التركية متجهًا إلى المكسيك، حيث سيقيم خلال فترة البطولة في مدينة تيخوانا الحدودية.

وكشف أبو الفضل بسنديده سفير إيران في المكسيك أن بعثة المنتخب ستقيم في مدينة تيخوانا المكسيكية، على أن تسافر ذهابا وإيابا يوم المباريات فقط.

أخبار متعلقة:
منافس مصر – توخيل أعاد شيئا غائبا من 2004.. إنجلترا تفوز على نيوزيلندا بهدف كين منافس مصر – أزمة تأشيرات تضرب إيران قبل كأس العالم منافس مصر - مسؤول في البيت الأبيض: لاعبو إيران حصلوا على تأشيرات الدخول لأمريكا تأشيرات كأس العالم.. منتخب إفريقي ومنافس مصر أبرز ضحايا باب أمريكا المغلق

وقال السفير في تصريحات صحفية: "يمكنهم الدخول صباحا، لكن يجب عليهم المغادرة في نفس اليوم".

وتأتي هذه الإجراءات بسبب التوترات السياسية والعسكرية بين إيران والولايات المتحدة، والتي أثرت على إصدار التأشيرات الخاصة بالبعثة.

وكان منتخب إيران قد نقل مقر إقامته من توسان في ولاية أريزونا إلى تيخوانا المكسيكية، بسبب تأخر استخراج التأشيرات.

ويشارك منتخب إيران في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، على أن تقام مبارياته الثلاث في الولايات المتحدة، بواقع مباراتين في لوس أنجلوس وأخرى في سياتل.

وتضم البعثة 15 فردا لم يحصلوا على التأشيرات الأمريكية، معظمهم من الإداريين وأفراد الجهاز الفني، وهو ما يمثل أزمة للجهاز الفني قبل البطولة.

وكانت السفارة الإيرانية في تركيا قد انتقدت عبر بيان رسمي رفض منح التأشيرات لعدد من المسؤولين وأعضاء الأجهزة المعاونة، معتبرة الأمر تمييزا متعمدا.

في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة منح التأشيرات للاعبين والجهاز الفني الأساسي، بينما تم رفض طلبات أخرى بسبب ارتباطات مزعومة ببعض الجهات العسكرية.

وتسببت هذه الأزمة في نقل معسكر المنتخب الإيراني إلى المكسيك، على أن تصل البعثة بعد المرور بإسبانيا قبل انطلاق البطولة.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ كأس العالم التي تستضيف فيها دولة منتخبا من دولة على خلاف عسكري مباشر معها.

ويقع منتخب إيران في المجموعة السابعة، رفقة منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزلندا.

وقبل السفر، خاض المنتخب الإيراني مباراتين وديتين في أنطاليا، فاز خلالهما على جامبيا بنتيجة 3-1 ثم تغلب على مالي بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يلعب منتخب إيران ضد مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم السبت 27 يونيو.

منافس مصر منتخب إيران كأس العالم
نرشح لكم
استبعاد زميل عبد المنعم من قائمة كندا في كأس العالم باليردي قد لا يكون الوحيد.. سكالوني: سنقيم حالة المصابين قبل حسم القائمة النهائية لكأس العالم مكتوميناي يسجل في انتصار أسكتلندا على بوليفيا برباعية وديا قطر تختتم استعداداتها لكأس العالم بتعادل سلبي أمام السلفادور في غياب ميسي.. مارتينيز يقود الأرجنتين للفوز على هندوراس بثنائية ضمن الاستعداد للمونديال مواعيد مباريات الأحد 7 يونيو 2026.. المغرب ضد النرويج ضمن وديات الاستعداد لكأس العالم كأس العالم - تونس والمستحيل.. والأهلي لم يساعد نجمها المنتظر حمزة عبد الكريم: هدفنا تحقيق شيء إيجابي لمنتخب مصر في كأس العالم
أخر الأخبار
سفير إيران بالمكسيك: المنتخب مطالب بالدخول والخروج من أمريكا نفس يوم المباريات 5 دقيقة | في المونديال
استبعاد زميل عبد المنعم من قائمة كندا في كأس العالم 5 دقيقة | في المونديال
الهلال يقترب من المدير الرياضي لـ ليفربول 18 دقيقة | سعودي في الجول
باليردي قد لا يكون الوحيد.. سكالوني: سنقيم حالة المصابين قبل حسم القائمة النهائية لكأس العالم 19 دقيقة | في المونديال
مكتوميناي يسجل في انتصار أسكتلندا على بوليفيا برباعية وديا 29 دقيقة | في المونديال
قطر تختتم استعداداتها لكأس العالم بتعادل سلبي أمام السلفادور 47 دقيقة | في المونديال
في غياب ميسي.. مارتينيز يقود الأرجنتين للفوز على هندوراس بثنائية ضمن الاستعداد للمونديال 59 دقيقة | في المونديال
مواعيد مباريات الأحد 7 يونيو 2026.. المغرب ضد النرويج ضمن وديات الاستعداد لكأس العالم ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/530431/سفير-إيران-بالمكسيك-المنتخب-مطالب-بالدخول-والخروج-من-أمريكا-نفس-يوم-المباريات