الهلال يقترب من المدير الرياضي لـ ليفربول

أبدت إدارة نادي الهلال مرونةً بالموافقة على طلب الإسكتلندي ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لليفربول، بالسماح له بإرسال عدد من مساعديه إلى الرياض مبكِّرًا لتولي ملفات التعاقدات الصيفية، والإشراف عليها بشكل مباشر لحين وصوله رسميًّا، سبتمبر المقبل، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن هيوز سيصل إلى الرياض 14 أو 15 يونيو الجاري للاجتماع بمسؤولي الأزرق، وتقديم خططه العملية للإشراف على تطبيقها عبر فريقه المساعد، وسيعود في سبتمبر لمباشرة مهامه من الرياض.

وأضاف التقرير أن أبرز الأسماء المنتظر وصولها إلى الرياض، برفقة المدير الرياضي، سايمون فرانسيس، المدير الرياضي الحالي لنادي بورنموث الإنجليزي.

إذ سيتولَّى قيادة عدد من الملفات المهمة بالتنسيق المباشر مع الإسكتلندي، من بينها ملف الجهاز الفني، وحسم مستقبل الإيطالي سيموني إنزاجي، المدرب الحالي للفريق.

ولفت التقرير إلى أن هيوز وفريق عمله مثَّلوا الخيار الأول لإدارة النادي عند بداية البحث عن مدير رياضي جديد على الرغم من طرح عدد من الأسماء الأخرى خلال الفترة الماضية.

وكانت الرياضية كشفت، الخميس الماضي، عن موافقة الإسكتلندي على عرض الهلال بتولي منصب المدير الرياضي، لكنَّه اشترط مباشرة مهامه رسميًّا، سبتمبر المقبل، بعد انطلاق فترة الانتقالات الصيفية.

ويملك هيوز خبرةً إداريةً واسعةً، إذ بدأ مسيرته في نادي بورنموث الإنجليزي عام 2016 مديرًا رياضيًّا، ثم انتقل إلى ليفربول في 2024 لخلافة الألماني يورج شمادتكه في المنصب ذاته.