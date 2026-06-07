باليردي قد لا يكون الوحيد.. سكالوني: سنقيم حالة المصابين قبل حسم القائمة النهائية لكأس العالم

فجّر ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين مفاجأة بشأن القائمة النهائية في كأس العالم.

ليوناردو باليردي النادي : أولمبيك مارسيليا الأرجنتين

وشدد سكالوني على أنه لم يحسم بديل ليوناردو باليردي بعد استبعاده بسبب الإصابة، مشيرا إلى إمكانية حدوث تغييرات أخرى في القائمة.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي عقب مواجهة هندوراس الودية: "لدينا عدد من اللاعبين ليسوا في أفضل حالة بدنية، وربما القرار لا يتعلق بقلب دفاع فقط. سنخوض مباراة أخرى وبعدها سنحسم الأمور".

وأوضح "إصابة باليردي تجبرنا على تقييم أكثر من لاعب، ولن نتخذ أي قرار قبل مباراة آيسلندا لمعرفة حالة الجميع".

وكان منتخب الأرجنتين قد فاز على هندوراس بهدفين دون مقابل في مباراة ودية ضمن الاستعداد لكأس العالم 2026.

وعن استبعاد باليردي قال سكالوني: "كنا نأمل أن تكون الإصابة أقل خطورة، لكن تأكدت إصابته في السمانة، وكان من الصعب المخاطرة به. تحدثت معه وكان قرارا مؤلما لأنه لاعب أقدره كثيرا".

وأضاف "الفوز على هندوراس كان إيجابيا، وقدمنا مباراة جيدة أمام منافس قوي، ومنحنا الفرصة لعدد من اللاعبين".

واختتم سكالوني تصريحاته "اللاعبون الشباب قدموا أداء جيدا ومنحونا انطباعات إيجابية، ونثق في قدرتهم على الإضافة خلال الفترة المقبلة".

وكشفت شبكة TyC الأرجنتينية أن الثلاثي جونزالو مونتييل وناهويل مولينا ولياندرو باريديس يمثلون مصدر القلق الأكبر للجهاز الفني بسبب الإصابات، إذ يعاني الأول والثاني من مشكلات عضلية، بينما تعرض باريديس لتمزق خفيف ولم ينتظم في التدريبات بشكل كامل.

في المقابل، يعاني جوليان ألفاريز من التهاب في الكاحل، لكنه سيكون جاهزا للمونديال، بينما يقترب إيميليانو مارتينيز من التعافي من إصابة في اليد، وسيكون ضمن التشكيل الأساسي، كما سينضم نيكولاس باز بعد تعافيه من إصابة في الركبة.

ويختتم منتخب الأرجنتين استعداداته الودية بمواجهة أيسلندا في الرابعة من فجر يوم 10 يونيو الجاري.

ويقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة، إذ يفتتح مشواره بمواجهة الجزائر يوم 16 يونيو في كانساس سيتي، ثم يواجه النمسا والأردن.

ويشارك 8 لاعبين في كأس العالم لأول مرة مع الأرجنتين وهم خوان موسو وفاكوندو ميدينا وليوناردو باليردي وفالنتين باركو ونيكو باز وجوليانو سيميوني وخوسيه لوبيز ونيكولاس جونزاليس.

ويستعد ليونيل ميسي القائد لخوض النسخة السادسة له من كأس العالم بقميص التانجو.