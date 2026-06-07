مكتوميناي يسجل في انتصار أسكتلندا على بوليفيا برباعية وديا

اختتم منتخب أسكتلندا استعداداته قبل المشاركة في كأس العالم بعد الفوز على بوليفيا وديا.

واكتفى منتخب أسكتلندا بتسجيل أربعة أهداف في الشوط الأول من المباراة ليفوز برباعية دون مقابل على بوليفيا.

وتشارك أسكتلندا في كأس العالم لأول مرة منذ 1998، حيث تتواجد في المجموعة الثالثة إلى جانب هايتي والمغرب والبرازيل.

وافتتح شانكلاند التسجيل لأسكتلندا مبكرا في الدقيقة الخامسة من صناعة أندرو روبرتسون.

بينما سجل سكوت مكتوميناي الهدف الثاني في الدقيقة 23 من صناعة شانكلاند.

ونجح تشي أدامز مهاجم تورينو من تسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 30 و45.

وبذلك اختتم منتخب أسكتلندا استعداداته الودية بعد الفوز على كل من كوراساو وبوليفيا.

ويفتتح منتخب أسكتلندا مبارياته في كأس العالم بمواجهة هايتي فجر يوم 14 يونيو.

بينما يلعب منتخب أسكتلندا مباراته الثانية أمام المغرب، وتختتم مباريات المجموعة بمواجهة البرازيل فجر يوم 25 يونيو.