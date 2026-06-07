في غياب ميسي.. مارتينيز يقود الأرجنتين للفوز على هندوراس بثنائية ضمن الاستعداد للمونديال

غاب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن مواجهة بلاده أمام هندوراس ضمن الاستعدادات للدفاع عن لقب كأس العالم.

وتغلب منتخب الأرجنتين على هندوراس بهدفين دون مقابل في المباراة قبل الأخيرة للتانجو قبل خوض منافسات كأس العالم.

وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

بينما نجح مارتينيز في صناعة هدف الأرجنتين الثاني بصورة رائعة في الدقيقة 54 بتسجيل جيوليانو سيميوني.

وشهدت المباراة غياب ليونيل ميسي الذي كان من المتوقع أن يظهر لبضع دقائق خلال المباراة.

ويختتم منتخب الأرجنتين استعداداته الودية بمواجهة أيسلندا في الرابعة من فجر يوم 10 يونيو الجاري.

ويقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة، إذ يفتتح مشواره بمواجهة الجزائر يوم 16 يونيو في كانساس سيتي، ثم يواجه النمسا والأردن.

ويشارك 8 لاعبين في كأس العالم لأول مرة مع الأرجنتين وهم خوان موسو وفاكوندو ميدينا وليوناردو باليردي وفالنتين باركو ونيكو باز وجوليانو سيميوني وخوسيه لوبيز ونيكولاس جونزاليس.

ويستعد ليونيل ميسي القائد لخوض النسخة السادسة له من كأس العالم بقميص التانجو.