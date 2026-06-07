مواعيد مباريات الأحد 7 يونيو 2026.. المغرب ضد النرويج ضمن وديات الاستعداد لكأس العالم

تستمر استعدادات المنتخبات لمنافسات كأس العالم بخوض مباريات ودية دولية.

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مباريات دولية

يلعب منتخب الدنمارك أمام أوكرانيا في السابعة والنصف مساء ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يواجه منتخب كرواتيا نظيره سلوفينيا في العاشرة إلا ربع مساء وتذاع عبر نفس القناة.

وفي أقوى مباريات اليوم يلعب منتخب المغرب ضد النرويج في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية 3.

وبعيدا عن الاستعدادات لكأس العالم يواجه منتخب إيطاليا نظيره اليونان في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

بينما فجرا فيلعب منتخب الأردن ضد كولومبيا في الثانية من صباح يوم الإثنين.

وتذاع المباراة عبر قناة الأردنية الرياضية.

اسكواش

تختتم منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش وهي واحدة من أعرق بطولات اللعبة.

وتلعب أمينة عرفي بطلة العالم هذا الموسم أمام نور الشربيني في تمام الرابعة عصرا.

بينما عقب نهائي السيدات مباشرة، يواجه مصطفى عسل نظيره النيوزلندي بول كول .