حمزة عبد الكريم: هدفنا تحقيق شيء إيجابي لمنتخب مصر في كأس العالم

الأحد، 07 يونيو 2026 - 04:55

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - منتخب مصر

يأمل حمزة عبد الكريم لاعب منتخب مصر تقديم أداءً جيدا في كأس العالم 2026.

وشارك حمزة كبديل في الخسارة من البرازيل وديا بنتيجة 2-1 في آخر الاستعدادات لكأس العالم 2026.

وقال حمزة عبد الكريم لاعب عبر أون سبورت: "لم تكن مباراة سهلة وحاولنا تحقيق نتيجة إيجابية وكلنا بذلنا مجهودا وكانت تجربة جيدة قبل كأس العالم".

أخبار متعلقة:
مؤتمر أنشيلوتي: منتخب مصر قدم أداءً جيدا ضد البرازيل.. وصعبّوا علينا الشوط الثاني مروان عطية: لم نشعر بالتوتر ضد البرازيل زيكو: هدفي ضد البرازيل يُشعرني بالفخر مؤتمر حسام حسن: مجموعتنا في كأس العالم ليست سهلة.. ولا أحب الخسارة حتى ضد البرازيل

وأضاف "منذ اليوم الأول رحّب بي الجميع، وكان من السهل الاندماج في الأجواء".

وأردف "أي لاعب يتمنى الانضمام لمنتخب مصر، وهدفنا أن نحقق شيئا إيجابيا لمنتخب مصر في كأس العالم".

وأتم "أشكر الجماهير المصرية وننتظر دعمهم في كأس العالم وسنبذل أقصى جهد لتشريف منتخب مصر".

ويعد حمزة خامس أصغر لاعب يشارك في كأس العالم 2026.

سجل برونو جيماريش وإندريك ثنائية البرازيل، فيما سجل مصطفى زيكو هدف منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة حيث يواجه بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في المجموعة السابعة.

في المقابل يلتقي منتخب البرازيل مع المغرب وهايتي واسكتلندا.

وتلقى منتخب مصر الخسارة الرابعة مع حسام حسن في المباراة رقم 30 بعد 18 فوز و8 تعادلات.

وواصل منتخب البرازيل تفوقه على منتخب مصر إذ حقق السامبا 7 انتصارات في 7 مواجهات تاريخية ضد الفراعنة.

منتخب مصر البرازيل حمزة عبد الكريم
نرشح لكم
مدرب الإسماعيلي السابق لـ في الجول: أتوقع تأهل مصر لربع نهائي كأس العالم قبل المواجهة المرتقبة.. كيف استعد منتخب نيوزيلندا لمواجهة مصر الشناوي: يمكننا تحقيق إنجاز مميز في كأس العالم.. وبالنسبة لي مصمم على الفوز باللقب الكشف عن موعد المران الأول لمنتخب مصر في مقر إقامته بأمريكا محمد صلاح: كل فريق في المجموعة لديه فرصة.. ونتمنى أن نذهب بعيدا في كأس العالم رحلة استغرقت 4 ساعات.. منتخب مصر يصل إلى مقر إقامته خلال كأس العالم رجل مباريات الدوري المصري.. كيف تغيرت مسيرة زيكو في 304 أيام في رحلة تبلغ مسافتها 3 آلاف كيلو.. بعثة منتخب مصر تتجه إلى سبوكين
أخر الأخبار
النحاس: الكوكي ساهم في تتويج المصري بكأس العاصمة.. وهذا موقفي في الموسم المقبل 5 ساعة | الدوري المصري
حسام حسن: منتخب مصر مرّ بفترة طويلة دون تغيير في عناصره 5 ساعة | في المونديال
تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 5 ساعة | الدوري المصري
كرة يد – على رأسهم ثلاثي الزمالك.. البنك الأهلي يعلن ضم 6 لاعبات لفريق السيدات 5 ساعة | رياضة نسائية
كريم العراقي: قيمة جمهور المصري أكبر من بطولة كأس عاصمة مصر 6 ساعة | الدوري المصري
مانشستر سيتي يجهز عرضا جديد لضم إليوت أندرسون 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد الظاهر السقا: تتويج المصري بكأس العاصمة يؤكد على أهمية الأندية الشعبية 6 ساعة | الدوري المصري
"كسبوها بعد 28 عاما".. المصري يتوج بـ كأس عاصمة مصر بالفوز على إنبي 7 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي 3 تشكيل منتخب مصر - حمدي فتحي في الدفاع أمام البرازيل.. وصلاح على الدكة 4 قضية جديدة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك لـ 3 فترات
/articles/530423/حمزة-عبد-الكريم-هدفنا-تحقيق-شيء-إيجابي-لمنتخب-مصر-في-كأس-العالم