حمزة عبد الكريم: هدفنا تحقيق شيء إيجابي لمنتخب مصر في كأس العالم

يأمل حمزة عبد الكريم لاعب منتخب مصر تقديم أداءً جيدا في كأس العالم 2026.

وشارك حمزة كبديل في الخسارة من البرازيل وديا بنتيجة 2-1 في آخر الاستعدادات لكأس العالم 2026.

وقال حمزة عبد الكريم لاعب عبر أون سبورت: "لم تكن مباراة سهلة وحاولنا تحقيق نتيجة إيجابية وكلنا بذلنا مجهودا وكانت تجربة جيدة قبل كأس العالم".

وأضاف "منذ اليوم الأول رحّب بي الجميع، وكان من السهل الاندماج في الأجواء".

وأردف "أي لاعب يتمنى الانضمام لمنتخب مصر، وهدفنا أن نحقق شيئا إيجابيا لمنتخب مصر في كأس العالم".

وأتم "أشكر الجماهير المصرية وننتظر دعمهم في كأس العالم وسنبذل أقصى جهد لتشريف منتخب مصر".

ويعد حمزة خامس أصغر لاعب يشارك في كأس العالم 2026.

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سجل برونو جيماريش وإندريك ثنائية البرازيل، فيما سجل مصطفى زيكو هدف منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة حيث يواجه بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في المجموعة السابعة.

في المقابل يلتقي منتخب البرازيل مع المغرب وهايتي واسكتلندا.

وتلقى منتخب مصر الخسارة الرابعة مع حسام حسن في المباراة رقم 30 بعد 18 فوز و8 تعادلات.

وواصل منتخب البرازيل تفوقه على منتخب مصر إذ حقق السامبا 7 انتصارات في 7 مواجهات تاريخية ضد الفراعنة.