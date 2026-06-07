مؤتمر حسام حسن: مجموعتنا في كأس العالم ليست سهلة.. ولا أحب الخسارة حتى ضد البرازيل

الأحد، 07 يونيو 2026 - 04:41

كتب : FilGoal

حسام حسن - منتخب مصر

أعرب حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر عن رضاه من الأداء ضد البرازيل رغم الخسارة بنتيجة 2-1 استعدادا لكأس العالم 2026.

وانتصر منتخب البرازيل على مصر وديا في لقاء أقيم على ملعب هانجتون بنك فيلد في أمريكا.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي: "اختار اللاعبين الذين يناسبون أسلوب لعبنا، لدي خبرة كبيرة في التدريب وأعرف من هو اللاعب الذي يمتلك القدرة على اللعب للمنتخب لأن الدوري غير الدولي".

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وأَضاف "سعيد بأداء زيكو وانتظر منه المزيد، ومنذ عامين رأيت أن مصطفى شوبير هو المستقبل لأنني أفكر في مستقبل الكرة المصرية".

وتابع "ندرس كل شيء والتفاصيل في كل المباريات ولا نحاول ترك الأمور للصدفة. لا أحب الخسارة حتى ضد البرازيل والبعض توقع أننا لن نقدم أداءً جيدا من قبل ضد إسبانيا والسعودية، واليوم ضد البرازيل خاصة أنها آخر مباراة قبل كأس العالم".

وواصل "هدفنا تجهيز اللاعبين نفسيا وبدنيا، وأشكر اللاعبين على استيعاب الأمور في أقصر وقت".

وأوضح "حصلنا على خبرات كثيرة أمام البرازيل وأنشيلوتي الذي يعد من بين أفضل 3 مدربين في العالم، وطموح أكبر من ذلك بكثير".

وشدد "مجموعتنا في كأس العالم ليست سهلة، الكل يطمع في الآخر والأوضاع متشابكة، وجاهزون للمجموعة وأشكر اللاعبين وسعيد بخوض مباراة قوية أمام البرازيل".

وأردف "محمد صلاح خضع لبرنامج تأهيلي مع ليفربول ثم منتخب مصر، وجاهز لخوض المباريات".

وأتم "حمزة عبد الكريم من اللاعبين الجيدين ونعمل على إكسابه خبرة وقوة المباريات".

سجل برونو جيماريش وإندريك ثنائية البرازيل، فيما سجل مصطفى زيكو هدف منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة حيث يواجه بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في المجموعة السابعة.

في المقابل يلتقي منتخب البرازيل مع المغرب وهايتي واسكتلندا.

وتلقى منتخب مصر الخسارة الرابعة مع حسام حسن في المباراة رقم 30 بعد 18 فوز و8 تعادلات.

وواصل منتخب البرازيل تفوقه على منتخب مصر إذ حقق السامبا 7 انتصارات في 7 مواجهات تاريخية ضد الفراعنة.

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