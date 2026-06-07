مؤتمر أنشيلوتي: منتخب مصر قدم أداءً جيدا ضد البرازيل.. وصعبّوا علينا الشوط الثاني

الأحد، 07 يونيو 2026 - 04:31

كتب : FilGoal

حسام حسن - كارلو أنشيلوتي

أشاد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ منتخب البرازيل بأداء منتخب مصر بعد الفوز بنتيجة 2-1 وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

وانتصر منتخب البرازيل على مصر وديا في لقاء أقيم على ملعب هانجتون بنك فيلد في أمريكا.

وقال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ منتخب البرازيل في المؤتمر الصحفي: "من أعجبني في منتخب مصر؟ لم أحلل أداء اللاعبين في الملعب. قدم المنتخب المصري مباراة جيدة، وكان منظما دفاعيا بشكل ممتاز، معتمدا على الهجمات المرتدة مع لاعبين سريعين وخطيرين في الهجوم. بشكل عام، قدم المنتخب المصري مباراة جيدة".

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وأردف عن صعوبة اللعب ضد مصر بعد التحول لثلاثي دفاعي: "أعتقد أن الشوط الثاني كان أكثر تعقيدا من حيث إيجاد المساحات لأن اللاعبين كانوا متقاربين أكثر وقدموا أداءً أفضل بفضل قدرتهم على تغيير الخطة. بإمكانهم الدفاع بـ 4-5 مدافعين دون مشاكل، وكان من الصعب علينا إيجاد حلول في الشوط الثاني."

وتحدث عن إصابة ويسلي الذي خرج في الشوط الأول قائلا: "علينا انتظار التشخيص جدا، هو يعاني من إصابة عضلية".

وأتم "علينا الانتظار حتى الغد لمعرفة تشخيص ويسلي. أعتقد أنه سيحظى بالوقت الكافي للتعافي والانضمام إلينا في كأس العالم هذه، وإذا لم يكن كذلك، فسيتعين علينا اختيار لاعب آخر، ولكن لدينا الوقت الكافي لذلك".

وخرج الظهير في الدقيقة 17 من اللقاء متأثرا بإصابة عضلية وعوضه دانيلو.

وأشاد بأداء إندريك صاحب هدف الفوز: "إندريك يمتلك هذه الميزة. إنه قوي جدا، ويتمتع بتحركات ممتازة داخل منطقة الجزاء، وسجل هدفا. إنه لاعب مهم بالنسبة لنا. يجب أن يستمر".

وأضاف "أشعر بثقة أكبر لأنني أعتقد أن الفريق يقدم أداءً جيدا. أول 60 دقيقة من المباراة جيدة، دفاعا وهجوما. ضغطنا بقوة، ولعب الفريق بحماس، والتزم بخطة اللعب. لذا، أشعر بثقة أكبر".

وأتم "تشكيل البرازيل ضد المغرب جاهز، لديّ رؤية واضحة، أعتقد أن فينيسيوس ورافينيا قدّما أداءً رائعا. بفضل انسجامهما الجيد، سنحت لنا فرص كثيرة. أعتقد أنهما قدّما أداءً مميزًا."

سجل برونو جيماريش وإندريك ثنائية البرازيل، فيما سجل مصطفى زيكو هدف منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة حيث يواجه بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في المجموعة السابعة.

في المقابل يلتقي منتخب البرازيل مع المغرب وهايتي واسكتلندا.

وتلقى منتخب مصر الخسارة الرابعة مع حسام حسن في المباراة رقم 30 بعد 18 فوز و8 تعادلات.

وواصل منتخب البرازيل تفوقه على منتخب مصر إذ حقق السامبا 7 انتصارات في 7 مواجهات تاريخية ضد الفراعنة.

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