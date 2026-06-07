إندريك: شعوري لا يوصف بعد تسجيل هدف الفوز على مصر

عجز إندريك لاعب منتخب البرازيل عن وصف شعوره بعدما سجل ضد مصر قبل كأس العالم 2026.

وقاد إندريك البرازيل للفوز على مصر وديا بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على ملعب هانجتون بنك فيلد في أمريكا استعدادا لكأس العالم.

وقال إندريك لاعب منتخب البرازيل عبر شبكة "جلوبو" البرازيلية: "شعوري لا يوصف أحمد الله كثيرا على تسجيل هدف آخر. اليوم تمكنت من تسجيل هدف الفوز".

وأضاف "أنا ممتن للغاية. كما قلت، الله يصنع العجائب في حياتي. تعرضت للإصابة وعندما تعافيت منها عرفت ماذا سأفعل".

وواصل "لم أحصل على الدقائق في ريال مدريد، وهداني الله إلى الطريق الصحيح حتى الآن، بالانتقال إلى ليون، واللعب، وإظهار قدراتي".

وأتم "والآن أعود إلى المكان الذي لطالما تمنيت أن أكون فيه، هنا مع المنتخب البرازيلي. قبل أسبوع من كأس العالم، وسيكون تحقيق حلمي أمرا رائعا".

صاحب الـ 19 عاما خاض 17 مباراة دولية سجل 4 وصنع 2.

وسجل إندريك مع البرازيل لأول مرة بعدما سجل ضد المكسيك في يونيو 2024.

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سجل برونو جيماريش وإندريك ثنائية البرازيل، فيما سجل مصطفى زيكو هدف منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة حيث يواجه بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في المجموعة السابعة.

في المقابل يلتقي منتخب البرازيل مع المغرب وهايتي واسكتلندا.

وتلقى منتخب مصر الخسارة الرابعة مع حسام حسن في المباراة رقم 30 بعد 18 فوز و8 تعادلات.

وواصل منتخب البرازيل تفوقه على منتخب مصر إذ حقق السامبا 7 انتصارات في 7 مواجهات تاريخية ضد الفراعنة.