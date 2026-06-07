مروان عطية: لم نشعر بالتوتر ضد البرازيل

الأحد، 07 يونيو 2026 - 03:59

كتب : FilGoal

مروان عطية - مصر - البرازيل

شدد مروان عطية لاعب منتخب مصر على أهمية التجربة أمام البرازيل رغم الخسارة بنتيجة 2-1 قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

وخسر منتخب مصر بنتيجة 2-1 وديا أمام البرازيل في لقاء أقيم على ملعب هانجتون بنك فيلد في أمريكا.

وقال مروان عطية عبر قناة أون سبورت: "كانت تجربة مفيدة جدا أمام منتخب كبير ضمن أفضل 4 منتخبات في العالم، وخضنا مباراة قوية".

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وواصل "الشوط الأول انتهى بالتعادل وركزنا من الدقيقة الأولى حتى النهاية، ورغم الخسارة حاولنا تقديم أداء ونتيجة أفضل".

وأضاف "لم نشعر بالتوتر ولا مكان في منتخب مصر لمن يشعر بالخوف، نواجه منتخب كبير ومن الوارد الخطأ، وهو ما حدث للبرازيل أيضا واستطعنا التسجيل بعد خطأ".

وأتم "لم نحقق نتيجة إيجابية لكنها تجربة نستفيد بها للتحضير لمباريات دور المجموعات في كأس العالم".

سجل برونو جيماريش وإندريك ثنائية البرازيل، فيما سجل مصطفى زيكو هدف منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة حيث يواجه بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في المجموعة السابعة.

في المقابل يلتقي منتخب البرازيل مع المغرب وهايتي واسكتلندا.

وتلقى منتخب مصر الخسارة الرابعة مع حسام حسن في المباراة رقم 30 بعد 18 فوز و8 تعادلات.

وواصل منتخب البرازيل تفوقه على منتخب مصر إذ حقق السامبا 7 انتصارات في 7 مواجهات تاريخية ضد الفراعنة.

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