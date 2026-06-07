زيكو: هدفي ضد البرازيل يُشعرني بالفخر

أبدى مصطفى زيكو لاعب منتخب مصر فخره بتسجيله هدفا ضد البرازيل في اللقاء الودي الذي انتهى بفوز السامبا بنتيجة 2-1.

وسجل زيكو هدف منتخب مصر في اللقاء الذي أقيم على ملعب هانجتون بنك فيلد في أمريكا.

وقال زيكو لاعب منتخب مصر عبر قناة أون سبورت: "هدفي ضد البرازيل يُشعرني بالفخر، وأردنا الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء".

وأضاف "الجهاز الفني يمنحني الثقة والأريحية في أرض الملعب، وأحاول تنفيذ ما يُطلب مني في الملعب".

وأردف "هدفنا الوصول لأبعد نقطة في كأس العالم، وتحقيق شيئا لم يحدث لمنتخب مصر".

وأتم "تفاجأت من الحضور الجماهيري المصري في المباراة ومن قبلها في فندق الإقامة وننتظرهم في مباراة بلجيكا بكأس العالم".

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سجل برونو جيماريش وإندريك ثنائية البرازيل، فيما سجل مصطفى زيكو هدف منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة حيث يواجه بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في المجموعة السابعة.

في المقابل يلتقي منتخب البرازيل مع المغرب وهايتي واسكتلندا.

وتلقى منتخب مصر الخسارة الرابعة مع حسام حسن في المباراة رقم 30 بعد 18 فوز و8 تعادلات.

وواصل منتخب البرازيل تفوقه على منتخب مصر إذ حقق السامبا 7 انتصارات في 7 مواجهات تاريخية ضد الفراعنة.