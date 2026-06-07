رافينيا: لعبنا بعقلية كأس العالم.. ونسعى لتحقيق اللقب السادس للبرازيل

الأحد، 07 يونيو 2026 - 03:52

كتب : FilGoal

رافينيا - مصر - البرازيل

شدد رافينيا لاعب منتخب البرازيل على أن الفوز في الوديات يهدف إلى التحسن إلى أقرب مستوى ممكن في كأس العالم.

وانتصر منتخب البرازيل على مصر بنتيجة 2-1 وديا في ختام استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026 في أمريكا.

وقال رافينيا الذي صنع الهدف الثاني عبر شبكة "جلوبو" البرازيلية: "في الحقيقة، كنا نلعب بعقلية كأس العالم منذ انضمامنا. كنا نأخذ هذه المباريات الودية على محمل الجد".

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وأضاف "النتيجة تمنحنا المزيد من الثقة، ومن الجيد محاولة التحسن والوصول، إن لم يكن إلى الكمال، فعلى الأقل إلى أقرب مستوى ممكن منه في كأس العالم".

وتابع "كما قلت في ملعب ماراكانا، ثقوا بنا وبعملنا، سنبذل قصارى جهدنا ونسعى لتحقيق اللقب السادس للبرازيل".

سجل برونو جيماريش وإندريك ثنائية البرازيل، فيما سجل مصطفى زيكو هدف منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة حيث يواجه بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في المجموعة السابعة.

في المقابل يلتقي منتخب البرازيل مع المغرب وهايتي واسكتلندا.

وتلقى منتخب مصر الخسارة الرابعة مع حسام حسن في المباراة رقم 30 بعد 18 فوز و8 تعادلات.

وواصل منتخب البرازيل تفوقه على منتخب مصر إذ حقق السامبا 7 انتصارات في 7 مواجهات تاريخية ضد الفراعنة.

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