برونو جيماريش: كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أكبر ضد مصر

الأحد، 07 يونيو 2026 - 03:35

كتب : FilGoal

برونو جيماريش - البرازيل

شدد برونو جيماريش لاعب منتخب البرازيل على وجود وقت لتصحيح أخطاء السامبا قبل كأس العالم 2026 بعد الفوز على مصر بنتيجة 2-1 وديا.

وانتصر السامبا بنتيجة 2-1 على مصر في لقاء افتتح فيه لاعب الوسط التسجيل في الدقيقة 7.

وقال برونو جيماريش لاعب منتخب البرازيل عبر شبكة "جلوبو" البرازيلية: "لا يزال هناك وقت لتصحيح الأخطاء. نعلم أن بإمكاننا تحسين دفاعنا قليلا. لكن دعونا نركز على الجوانب الإيجابية".

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وأوضح "أتيحت لنا فرص، وفزنا في المباراتين الوديتين، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، لكننا سنبذل قصارى جهدنا".

وأردف "أنا سعيد للغاية، فمع تبقي أسبوع واحد فقط على انطلاق كأس العالم، لا شيء أفضل من إنهاء هذه المباريات بفوز. أعجبني أداء الفريق بأكمله في الشوط الأول، وكان بإمكاننا تحقيق نتيجة أكبر".

وأتم "الآن حان وقت التركيز على مباراة المغرب لأن حلمنا يبدأ من هناك".

سجل برونو جيماريش وإندريك ثنائية البرازيل، فيما سجل مصطفى زيكو هدف منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة حيث يواجه بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في المجموعة السابعة.

في المقابل يلتقي منتخب البرازيل مع المغرب وهايتي واسكتلندا.

وتلقى منتخب مصر الخسارة الرابعة مع حسام حسن في المباراة رقم 30 بعد 18 فوز و8 تعادلات.

وواصل منتخب البرازيل تفوقه على منتخب مصر إذ حقق السامبا 7 انتصارات في 7 مواجهات تاريخية ضد الفراعنة.

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