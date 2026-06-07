البرازيل تنتصر على مصر في ختام الاستعدادات لـ كأس العالم

اختتم منتخب مصر استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2026 بالخسارة من البرازيل وديا بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على ملعب هانجتون بنك فيلد في أمريكا.

سجل برونو جيماريش وإندريك ثنائية البرازيل، فيما سجل مصطفى زيكو هدف منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة حيث يواجه بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في المجموعة السابعة.

في المقابل يلتقي منتخب البرازيل مع المغرب وهايتي واسكتلندا.

وتلقى منتخب مصر الخسارة الرابعة مع حسام حسن في المباراة رقم 30 بعد 18 فوز و8 تعادلات.

وواصل منتخب البرازيل تفوقه على منتخب مصر إذ حقق السامبا 7 انتصارات في 7 مواجهات تاريخية ضد الفراعنة.



































التشكيل

أجرى كارلو أنشيلوتي 5 تغييرات عن الفريق الفائز على بنما بنتيجة 6-2 منذ أيام، إذا تحولت الخطة من 4-2-4 لـ 4-3-3.

وبدأ لوكاس باكيتا في وسط الملعب، وظهر ماركينيوس في الدفاع بعد حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

في المقابل قاد عمر مرموش هجوم منتخب مصر وبدأ مصطفى زيكو أساسيا لأول مرة بقميص منتخب مصر.

وعاد حمدي فتحي للمشاركة مع منتخب مصر في قلب الدفاع بعدما غاب عن ودية روسيا بسبب الإيقاف.

وصف المباراة

ضغط منتخب البرازيل مبكرا بحثا عن هدف أول وأطلق لوكاس باكيتا كرة من داخل منطقة الجزاء لكن مرت دون خطورة في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة 6 انطلق زيكو ومرر لتريزيجيه الذي مرر لفتوح المنطلق من الجهة اليسرى لكن عرضيته مرت من أمام أقدام مرموش الذي كان في مواجهة المرمى.

وبعد دقيقة واحدة استغل برونو جيماريش ارتباك مهند لاشين على حدود منطقة الجزاء وأفتك الكرة وانفرد وسدد على يسار شوبير معلنا الهدف الأول للسامبا.

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الخطأ المصري قابله خطأً برازيليا، تمريرة من ماركينيوس خاطئة استغلها زيكو الذي انفرد وسجل بهدوء في شباك أليسون بيكر معلنا التعادل في الدقيقة 11.

وأصبح زيكو خامس مصري يسجل في شباك البرازيل في 7 مباريات دولية جمعت المنتخبين. (طالع التفاصيل)

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بعد خطأ من مهند لاشين..



برونو جيماريش يستغل الفرصة ويسجل الهدف الأول لمنتخب البرازيل. ⚽️



بصوت عامر عبدالله #البرازيل_مصر | #أبوظبي_الرياضية 📺 pic.twitter.com/QhNWHyGU5c — ADSportsTV (@ADSportsTV) June 6, 2026

وأجرى كارلو أنشيلوتي تغييرا مبكرا بمشاركة دانيلو بدلا من ويسلي في الدقيقة 17 بعد إصابة الظهير الأيمن.

وفي الدقيقة 23 أشهر الحكم المكسيكي أدوناي إسكوبيدو بطاقة صفراء لماركينيوس بعد عرقلة قوية لمرموش.

وتوقف اللقاء لمدة 3 دقائق في استراحة شرب المياه والتي سيتم تطبيقها من فيفا في كأس العالم لتفادي درجات الحرارة المرتفعة.

وعقب العودة للقاء مجددا انفرد فينيسيوس جونيور لكن شوبير كان في الموعد وتصدى بقدمه لفرصة صاحب القميص رقم 7 في الدقيقة 26.

وعاود شوبير التألق في الدقيقة 33 بالتصدي لفرصة رافينيا الذي راوغ ياسر إبراهيم على مرتين، وتحولت الكرة لركنية.

ضغط البرازيل كان قويا وقابله صعوبة في الخروج بالكرة من لاعبي منتخب مصر، ما جعل استعادة الكرة أسرع للاعبي السامبا.

وأكمل شوبير تألقه بالتصدي الرابع وتلك المرة لفرصة إيجور تياجو في الدقيقة 39.

وشتت ياسر إبراهيم في الدقيقة 42 الكرة من أمام المرمى بعد محاولة من تياجو وباكيتا.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء جديدة وتلك المرة من نصيب محمد هاني في الدقيقة 43 بعد إيقاف فينيسيوس جونيور.

شوط أول انتهى بالتعادل بين المنتخبين.

في بداية الشوط الثاني أشرك حسام حسن كل من محمد صلاح ومحمد عبد المنعم بدلا من هيثم حسن وتريزيجيه لمزيد من التأمين الدفاعي.

في المقابل أجرى أنشيلوتي 8 تغييرات دفعة واحدة بمشاركة ويفيرتون وبريمر وليو بيريرا وفابينيو ودانيلو وماتيوس كونيا ولويز هنريكي وإندريك بدلا من أليسون وماركينيوس وروجر إيبانيز وكاسيميرو وبرونو جيماريش ولوكاس باكيتا وفينيسيوس وإيجور تياجو.

مثل الشوط الأول بدأ الشوط الثاني ضغط قوي من البرازيل بحثا عن هدف مبكر وهو ما تكرر.

رافينيا خطف الكرة من هاني في الجهة اليمنى وتوغل صوب منطقة الجزاء ومرر عرضية أودعها البديل إندريك في الشباك مضاعفا تقدم السامبا في الدقيقة 52.

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منتخب مصر يعود..



زيكو يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر من هجمة مرتدة سريعة⚽️ #البرازيل_مصر | #أبوظبي_الرياضية 📺 pic.twitter.com/fgLxOwLUil — ADSportsTV (@ADSportsTV) June 6, 2026

وفي الدقيقة 58 جاءت أول فرصة لمنتخب مصر بتصويبة من محمد صلاح من خارج منطقة الجزاء تحولت لركنية.

الأجواء في أرض الملعب أصبحت أهدأ، منتخب مصر استحوذ على الكرة وحاول لكن عند الاقتراب لمنطقة الجزاء افتقدنا للمسة الأخيرة.

وقبل ربع ساعة على النهاية دفع العميد بكل من كريم حافظ وإبراهيم عادل وطارق علاء وإمام عاشور بدلا من أحمد فتوح ومحمد هاني ومهند لاشين وزيكو.

استمر منتخب مصر في الاستحواذ فيما بدأت البرازيل الاعتماد على المرتدات.

وفي الدقيقة 84 شارك حمزة عبد الكريم وأحمد سيد "زيزو" بدلا من مروان عطية وعمر مرموش.

وحاول حمزة بتسرع إطلاق تصويبة لكنها جاءت ضعيفة وبعيدة عن مرمى ويفيرتون في الدقيقة 90.

وكاد زيزو في الدقيقة 90+4 أن يسجل هدف التعادل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم لتنتهي المباراة بفوز السامبا.

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