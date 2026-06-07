لا يتوقف عن التسجيل.. زيكو خامس مصري يسجل في شباك البرازيل

الأحد، 07 يونيو 2026 - 01:45

كتب : إسلام أحمد

هدف زيكو ضد البرازيل

أصبح مصطفى عبد الرؤوف" زيكو خامس لاعب يسجل بقميص منتخب مصر ضد البرازيل تاريخيا.

ويلتقي منتخبا مصر والبرازيل وديا على ملعب هانجتون بنك فيلد في أمريكا استعدادا لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب البرازيل بهدف مبكر في الدقيقة 7 عن طريق برونو جيماريش.

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لكن سرعان ما سجل منتخب مصر هدف التعادل في الدقيقة 11، إذ استغل زيكو تمريرة خاطئة من ماركينيوس قائد السامبا وانفرد وسجل على يسار أليسون بيكر هدف التعادل.

وسجل زيكو ثاني أهدافه بقميص منتخب مصر خلال أول مباراة يشارك فيها أساسيا مع منتخب مصر بعدما سجل برأسية ضد روسيا في مباراته الدولية الأولى عقب مشاركته كبديل.

وتعد تلك المواجهة السابعة بين المنتخبين، وانتصرت البرازيل في الـ 6 السابقة.

وسبق زيكو في هز شباك البرازيل، كل من نبيل نصير في ودية أقيمت عام 1960 انتهت بفوز البرازيل 3-1.

وسجل محمد شاهين هدفا في شباك البرازيل في أولمبياد 1964 والتي انتهت بالتعادل 1-1 آنذاك.

وفي المباراة التاريخية بين مصر والبرازيل التي أقيمت في 2009 بكأس القارات سجل محمد زيدان ثنائية ومحمد شوقي هدفا في الخسارة بنتيجة 4-3.

ولم ينتصر منتخب مصر على البرازيل تاريخيا إذ خسر 6 مواجهات من أصل 6.

وتعد تلك المباراة الأولى بين المنتخبين منذ الودية التي أقيمت في قطر عام 2011 وانتهت بانتصار السامبا بنتيجة 2-0.

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