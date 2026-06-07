لا يتوقف عن التسجيل.. زيكو خامس مصري يسجل في شباك البرازيل

أصبح مصطفى عبد الرؤوف" زيكو خامس لاعب يسجل بقميص منتخب مصر ضد البرازيل تاريخيا.

ويلتقي منتخبا مصر والبرازيل وديا على ملعب هانجتون بنك فيلد في أمريكا استعدادا لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب البرازيل بهدف مبكر في الدقيقة 7 عن طريق برونو جيماريش.

لكن سرعان ما سجل منتخب مصر هدف التعادل في الدقيقة 11، إذ استغل زيكو تمريرة خاطئة من ماركينيوس قائد السامبا وانفرد وسجل على يسار أليسون بيكر هدف التعادل.

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منتخب مصر يعود..



زيكو يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر من هجمة مرتدة سريعة⚽️ #البرازيل_مصر | #أبوظبي_الرياضية 📺 pic.twitter.com/fgLxOwLUil — ADSportsTV (@ADSportsTV) June 6, 2026

وسجل زيكو ثاني أهدافه بقميص منتخب مصر خلال أول مباراة يشارك فيها أساسيا مع منتخب مصر بعدما سجل برأسية ضد روسيا في مباراته الدولية الأولى عقب مشاركته كبديل.

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جبهة هيثم وهاني تحقق كل الأماني⚽️👏🏼 عرضية رائعة من محمد هاني يحولها مصطفى زيكو لهدف أول لمنتخب مصر في شباك روسيا 👌🏼 pic.twitter.com/dBeFdOXFMh — ON Sport (@ONTimeSports) May 28, 2026

وتعد تلك المواجهة السابعة بين المنتخبين، وانتصرت البرازيل في الـ 6 السابقة.

وسبق زيكو في هز شباك البرازيل، كل من نبيل نصير في ودية أقيمت عام 1960 انتهت بفوز البرازيل 3-1.

وسجل محمد شاهين هدفا في شباك البرازيل في أولمبياد 1964 والتي انتهت بالتعادل 1-1 آنذاك.

وفي المباراة التاريخية بين مصر والبرازيل التي أقيمت في 2009 بكأس القارات سجل محمد زيدان ثنائية ومحمد شوقي هدفا في الخسارة بنتيجة 4-3.

ولم ينتصر منتخب مصر على البرازيل تاريخيا إذ خسر 6 مواجهات من أصل 6.

وتعد تلك المباراة الأولى بين المنتخبين منذ الودية التي أقيمت في قطر عام 2011 وانتهت بانتصار السامبا بنتيجة 2-0.