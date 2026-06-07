منافس مصر – توخيل أعاد شيئا غائبا من 2004.. إنجلترا تفوز على نيوزيلندا بهدف كين

الأحد، 07 يونيو 2026 - 01:15

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا

انتصر منتخب إنجلترا على نيوزيلندا بنتيجة 1-0 في لقاء ودي أقيم على ملعب رايموند جيمس في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية استعدادا لـ كأس العالم 2026.

سجل هاري كين هدف اللقاء الوحيد.

وشهد اللقاء مشاركة كريس وود بشكل أساسي في تشكيل نيوزيلندا والذي عرف 5 تغييرات فنية عن لقاء هايتي الذي خسره بنتيجة 4-0.

في المقابل دفع توماس توخيل مدرب إنجلترا بهاري كين وأولي واتكينز في الهجوم معا، وهو ما يحدث لأول مرة.

الشوط الأول شهد طوفانا من لاعبي إنجلترا لتسجيل الهدف الأول، والذي جاء في التسديدة رقم 14.

عرضية من دجيد سبينس ورأسية من هاري كين سكنت الشباك معلنة الهدف الأول في الدقيقة 45+2.

ورفع كين رصيده التهديفي لـ 67 هدفا بواقع 61 مع بايرن ميونيخ و6 مع إنجلترا.

في الشوط الثاني دفع توخيل بـ 11 لاعبا جديدا دفعة واحدة مع صافرة البداية.

ولأول مرة يخوض منتخب إنجلترا مباراة ودية بمشاركة 22 لاعبا منذ 2004 عندما اكتسحوا أيسلندا بنتيجة 6-1 قبل يورو 2004.

وشارك ريو نجوهوما في الشوط الثاني ليصبح خامس أًصغر لاعب يمثل منتخب إنجلترا تاريخيا بعمر 17 عاما و281 يوما.

وحقق الأسود الثلاثة 10 انتصارات مع إنجلترا في أول 13 مباراة.

اللقاء شهد استحواذا إنجليزيا بـ 72% و23 تسديدة منها 4 على المرمى، مقابل 28% لنيوزيلندا و3 تسديدات منها 1 على المرمى.

وبذلك خسرت نيوزيلندا مباراتيها الوديتين ضد هايتي بنتيجة 4-0 وإنجلترا 1-0 قبل مواجهات إيران ومصر ثم بلجيكا في المجموعة السابعة لكأس العالم.

وسيلتقي منتخب إنجلترا مع كوستاريكا يوم 10 يونيو في آخر استعداداته قبل لقاءات كرواتيا وغانا وبنما في كأس العالم.

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