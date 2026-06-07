برناردو سيلفا: برشلونة خيار مطروح ولم أحسم مستقبلي بعد

الأحد، 07 يونيو 2026 - 00:46

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا يحتفل بهدفه ضد بايرن

كشف برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي سابقا، أن مستقبله لم يحسم بعد، مشيرا إلى أن برشلونة يُعد أحد الخيارات المطروحة أمامه خلال الفترة المقبلة.

بيرناردو سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

برشلونة

وربطت وسائل الإعلام الإسبانية اللاعب البرتغالي بالانتقال لصفوف برشلونة بعد رحيله عن مانشستر سيتي.

وقال برناردو سيلفا في تصريحات لوسائل الإعلام: "برشلونة أحد الخيارات، لكنني لم أتخذ أي قرار نهائي حتى الآن".

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وواصل "هناك العديد من الخيارات المتاحة، ولدي احترام كبير لجميع الأندية التي أبدت اهتمامها".

وأتم "في النهاية سأحاول اختيار الفريق الذي يريدني حقا، والذي أشعر فيه بأنهم يحبونني ويقدرونني، فهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لي، وعندما أتخذ قراري سيعرف الجميع".

وسيخوض برناردو سيلفا منافسات كأس العالم رفقة منتخب البرتغال، ويسعى لتحقيق البطولة الأولى لمنتخب بلاده.

وحقق منتخب البرتغال انتصارا ثمينا أمام تشيلي بهدفين مقابل هدف وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

وخاض برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي 460 مباراة مسجلا 76 هدفا وصنع 77 آخرين.

برناردو سيلفا برشلونة
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