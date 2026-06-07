انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم

الأحد، 07 يونيو 2026 - 00:33

كتب : FilGoal

مصطفى شوبير - فينيسيوس جونيور - مصر - البرازيل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر ضد البرازيل الودية استعدادا لـ كأس العالم 2026.

وستنطلق المباراة في تمام الواحدة من صباح اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على ملعب هانجتون بنك فيلد.

وستكون تلك المواجهة السابعة بين المنتخبين، وانتصرت البرازيل في الـ 6 السابقة.

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ويعد اللقاء الأبرز بين المنتخبين والرسمي في كأس القارات 2009 والذي انتهى بالفوز 4-3.

وجاء اللقاء الأخير بين مصر والبرازيل وديا في قطر عام 2012 وانتهى بفوز السامبا بنتيجة 2-0.

وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

شاهد المباراة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+3: تصويبة رائعة من زيزو بتمر بجوار القائم

ق 84: مشاركة حمزة وزيزو بدلا من مروان ومرموش

ق 75: مشاركة إمام وطارق علاء وكريم حافظ وإبراهيم عادل بدلا من فتوح وهاني ومهند وزيكو

ق 58: تصويبة قوية من صلاح تخرج لركنية

ق 52: إندريك يسجل الهدف الثاني بعد عرضية أرضية من رافينيا

ق 46: مشاركة صلاح وعبد المنعم بدلا من هيثم حسن وتريزيجيه

ق 46: 8 تغييرات للبرازيل في الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: بطاقة صفراء لمحمد هاني بعد تدخل قوي على فينيسيوس

ق 42: ياسر إبراهيم يشتت من على خط المرمى فرصة خطيرة لباكيتا

ق 39: شوبير يمنع فرصة محققة لإيجور تياجو

ق 33: رافينيا يراوغ ياسر إبراهيم ويطلق تصويبة قوية يبعدها شوبير ببراعة لركنية

ق 26: انفراد من فينيسيوس وشوبير يتصدى بقدمه ببراعة

ق 23: ماركينيوس يتحصل على بطاقة صفراء بعدل تدخل قوي على مرموش

ق 17: تغيير اضطراري في البرازيل بمشاركة دانيلو بدلا من ويسلي

ق 11: تمريرة خاطئة من ماركينيوس للدفاع ينفرد على إثرها زيكو ويستغلها وينفرد ويسدد كرة أرضية والتعادل

ق 7: خطأ من مهند لاشين وضغط من برونو جيماريش الذي استغل الخطأ وانفرد وسجل في الشباك

ق 6: انطلاقة من زيكو وتمريرة لتريزيجيه الذي مرر لفتوح وعرضيته تمر من أمام مرموش

ق 4: تسديدة ضعيفة من باكيتا دون خطورة على مرمى شوبير

بداية اللقاء

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