سويسرا تتعادل مع أستراليا في البروفة الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم

الأحد، 07 يونيو 2026 - 00:28

كتب : FilGoal

منتخب سويسرا

تعادل منتخب سويسرا مع أستراليا بهدف لهدف في إطار المباراة الودية التي جمعت بينهم قبل انطلاق كأس العالم.

وسجل هدف سويسرا دان ندوي، فيما أحرز هدف أستراليا تيتي يانجي.

افتتح دان ندوي التسجيل لمنتخب سويسرا في الدقيقة 14 صناعة جرانيت تشاكا.

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وعادل تيتي يانجي النتيجة في الدقيقة 56 صناعة كونور ميتكالف.

وبذلك اختتم المنتخبين مبارياتهم الودية قبل انطلاق كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب سويسرا في المجموعة الثانية التي تضم كل من: كندا، والبوسنة والهرسك، وقطر.

فيما يتواجد منتخب أستراليا في المجموعة الثالثة التي تضم كل من: الولايات المتحدة الأمريكية، وباراجواي، وتركيا.

وفي السياق ذاته تعادل منتخب بنما مع البوسنة والهرسك بهدف لكل فريق وديا.

سجل هدف بنما جيوفاني راموس، فيما أحرز هدف البوسنة والهرسك نيكولا كاشتيش.

وتقدم كاشتيش بالنتيجة لمنتخب البوسنة والهرسك في الدقيقة 24 بصناعة من عمار ديديتش.

وعادل جيوفاني راموس هدف التعادل لصالح بنما في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ليتعادل المنتخبان في الاختبار الأخير لهما قبل انطلاق كأس العالم المقرر إقامته في "الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك".

ويتواجد منتخب بنما في المجموعة 12 التي تضم كل من إنجلترا، وكرواتيا، وغانا.

ويوجد منتخب البوسنة والهرسك في المجموعة الثانية التي تضم كل من كندا، وقطر، وسويسرا.

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