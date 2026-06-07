رغم لكمة لياو.. البرتغال تفوز على تشيلي وديا استعدادا لـ كأس العالم

بدأ منتخب البرتغال استعداداته لكأس العالم 2026 بالفوز على تشيلي وديا بنتيجة 2-1.

وأقيمت المباراة في الملعب الوطني في لشبونة بالبرتغال قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في المونديال.

وجاءت تلك المباراة التحضيرية استعدادا للقاء كولومبيا في المجموعة 11 التي تضم أيضا أوزبكستان والكونغو الديمقراطية.

ويخوض منتخب البرتغال ودية أخرى ستكون ضد نيجيريا يوم 10 يونيو الجاري في ليريا بالبرتغال ثم يسافر بعدها للولايات المتحدة الأمريكية.

الشوط الأول شهد سيلا من الهجمات من البرتغال بواقع 9 تسديدات مقابل 0 لتشيلي.

لكن الشوط الأول انتهى على وقع بطاقة حمراء لكل فريق بعد مشادة كبيرة جمعت لاعبي الفريقين في الدقيقة 45+2.

ونشب شجار بين جواو كانسيلو مع إيفان روميرو لاعب تشيلي، وتدخل رافائيل لياو لاعب البرتغال ولكم رومان في وجهه وأشهر الحكم بطاقة حمراء للثنائي.

🟥طرد رافائيل ليو بعد مشاجرة مع اللاعب رومان خلال المباراة الودية التي جمعت منتخب البرتغال وتشيلي pic.twitter.com/wm6N7RtsR5 — FilGoal (@FilGoal) June 6, 2026

مع انطلاق الشوط الثاني أجرى روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال 6 تغييرات وخرج كريستيانو رونالدو.

وسجل جونكالو جيديش بديل رونالدو هدف التقدم في الدقيقة 58 بعد بينية رائعة من البديل الآخر روبن نيفيز.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء سجل برونو فيرنانديز الهدف الثاني مضاعفا تقدم البرتغال بتصويبة من خارج منطقة الجزاء.

وقلص لوكاس سيبيدا النتيجة بهدف لتشيلي في الدقيقة 90+2 بتسديدة قوية من خارج الـ 18، لتنتهي المباراة بفوز البرتغال بنتيجة 2-1.