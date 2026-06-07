كأس العالم – ألمانيا تهزم أمريكا وديا استعدادا للمونديال
الأحد، 07 يونيو 2026 - 00:16
كتب : FilGoal
فاز منتخب ألمانيا على الولايات المتحدة الأمريكية، بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادا لكأس العالم.
تقدم منتخب ألمانيا مبكرا عن طريق كاي هافرتز بضربة رأسية رائعة في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل منتخب أمريكا في الدقيقة 37 بتسديدة صاروخية من روبينسون.
ونجح منتخب ألمانيا في تسجيل هدف الفوز عن طريق ليروي ساني في الدقيقة 57.
ويقع منتخب أمريكا في المجموعة الرابعة لكأس العالم بجانب كل من باراجواي وأستراليا وتركيا.
ويفتتح مبارياته في كأس العالم بمواجهة أوروجواي.
بينما يقع منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة بجانب كل من كوراساو وساجل العاج والإكوادور. ويفتتح مبارياته بمواجهة كوراساو.
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