بلال عطية: الانتقال لراسينج الخطوة الأولى لحلمي

يأمل بلال عطية لاعب راسينج الإسباني أن ينضم لمنتخب مصر وأن تنجح تجربته الاحترافية لإفادة الكرة المصرية.

بلال عطية النادي : راسينج سانتاندير راسينج سانتاندير

وانضم بلال لصفوف راسينج سانتاندير الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار تمديد الإعارة لموسم إضافي.

وقال بلال عطية عبر قناة MBC مصر 2: "شعوري لا يوصف وسعيد للغاية بالانتقال لراسينج، وهي الخطوة الأولى لحلمي وأتمنى أن تكون موفقة لأفُيد منتخب مصر، وتكون بداية لمسيرة جيدة في الدوري الإسباني والمسابقات الكبرى".

وأضاف "صلاح ومرموش مثل أعلى لكل لاعب في مصر يريد الاحتراف، وهذه خطوة لأكون لاعبا كبيرا في المستقبل".

وأكمل "قدوتي محليا شاهدت فيديوهات للخطيب وأحب أبو تريكة، وعالميا كريستيانو رونالدو".

وأتم "أتمنى التوفيق لحمزة عبد الكريم مع منتخب مصر، وآمل أن أنضم لهم مستقبلا لتمثيل بلدي".

(لقاء حصري لبرنامج الكورة مع فايق مع بلال عطية لاعب راسيند سانتاندير الإسباني).. واللاعب يعلق: نفسي أبقى زي صلاح ومرموش، وأتمنى التوفيق لحمزة عبد الكريم مع المنتخب مجاناً على MBC شاهد برنامج #الكورة_مع_فايق يعرض من الجمعة – الثلاثاء الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة على #MBCMASR2… pic.twitter.com/h9KaLPvTjU — الكورة مع فايق (@ElKoraMa3Fayek) June 6, 2026

وكان عطية قد شاهد المباراة الأخيرة لراسينج سانتانتدير بدوري الدرجة الثانية الإسباني من الملعب.

وصعد راسينج سانتاندير لدوري الدرجة الأولى الإسباني بعد احتلال صدارة جدول ترتيب الدرجة الثانية خلال الموسم الحالي.

ولم يتم الكشف عما إذا كان بلال عطية سيلعب مع الفريق الأول لراسينج سانتاندير أم الفريق الرديف.

الفريق الرديف لراسينج يسمى برايو كانتابريا ويشارك بدوري الدرجة الرابعة الإسباني وأنهى الموسم بالمركز التاسع في مجموعته المكونة من 18 فريقا.

وأصبح بلال عطية ثاني لاعب مصري يلعب بإسبانيا حاليا بعد حمزة عبد الكريم الذي يقضي الموسم معارا من الأهلي إلى برشلونة.