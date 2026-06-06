تشكيل منتخب مصر - حمدي فتحي في الدفاع أمام البرازيل.. وصلاح على الدكة

السبت، 06 يونيو 2026 - 23:41

كتب : FilGoal

احتفالات الفوز بكأس العاصمة عقب مباراة مصر ضد روسيا

أعلن حسام حسن تشكيل منتخب مصر ضد البرازيل في آخر الاستعدادات الودية قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

وستنطلق المباراة في تمام الواحدة من صباح يوم الأحد بتوقيت القاهرة على ملعب هانجتون بنك فيلد.

ويحرس مصطفى شوبير مرمى المنتخب أساسيا، ويبدأ عمر مرموش في الهجوم رغم وصوله متأخرا بسبب عقد قرانه، فيما يجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

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ويعود حمدي فتحي للمشاركة بقميص منتخب مصر بعدما غاب للإيقاف عن ودية روسيا الأخيرة ويتواجد في مركز قلب الدفاع رفقة ياسر إبراهيم.

وجاء تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين

أمامهما: محمود تريزيجيه - مصطفى زيكو - هيثم حسن

الهجوم: عمر مرموش

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - كريم حافظ - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - نبيل عماد - محمود صابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - محمد صلاح - حمزة عبد الكريم.

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وكان منتخب مصر قد انتصر على روسيا وديا بنتيجة 1-0 بهدف مصطفى زيكو في لقاء أقيم في استاد القاهرة قبل السفر لأمريكا.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كل من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

فيما ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم كل من: المغرب، واسكتلندا، وهايتي.

تاريخ مواجهات مصر ضد البرازيل

التقى منتخب مصر مع البرازيل من قبل في 6 مواجهات.

وفازت البرازيل في المواجهات الـ 6.

ويعد اللقاء الأبرز بين المنتخبين والرسمي في كأس القارات 2009 والذي انتهى بالفوز 4-3.

وجاء اللقاء الأخير بين مصر والبرازيل وديا في قطر وانتهى بفوز السامبا بنتيجة 2-0.

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