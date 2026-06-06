تشكيل البرازيل - 5 تغييرات أمام مصر.. وباكيتا أساسي

السبت، 06 يونيو 2026 - 23:21

كتب : FilGoal

لوكاس باكيتا - البرازيل

يقود ايجور تياجو هجوم منتخب البرازيل أمام منتخب مصر في المباراة الودية الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وستنطلق المباراة في تمام الواحدة من صباح يوم الأحد بتوقيت القاهرة على ملعب هانجتون بنك فيلد.

وأعلن كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل التشكيل الرسمي لمواجهة مصر وديا.

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وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: دوجلاس سانتوس - ماركينيوس - روجر آيبانيز - ويسلي.

الوسط: برونو جيماريش — كاسيميرو — لوكاس باكيتا.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - ايجور تياجو - رافينيا.

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ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم كل من: المغرب، واسكتلندا، وهايتي.

وفيما يتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كل من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

تاريخ مواجهات مصر ضد البرازيل

التقى منتخب مصر مع البرازيل من قبل في 6 مواجهات.

وفازت البرازيل في المواجهات الـ 6.

ويعد اللقاء الأبرز بين المنتخبين والرسمي في كأس القارات 2009 والذي انتهى بالفوز 4-3.

وجاء اللقاء الأخير بين مصر والبرازيل وديا في قطر وانتهى بفوز السامبا بنتيجة 2-0.

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