بين التخبط والطموح.. الأخضر يعود إلى المونديال بأحلام الكبار

من إنجاز تاريخي في 2022 والانتصار على الأرجنتين في بداية مشوار السعودية إلى طموح جديد في 2026 بهدف الوصول إلى ماهو أعلى من دور المجموعات، يدخل منتخب السعودية المونديال وهو يحمل معه آمالا متجددة في كتابة فصل مختلف على الساحة العالمية.

الأخضر الذي اعتاد على التحديات الكبرى، يعود هذه المرة مدججا بالخبرة والطموح، بحثا عن ظهور أقوى يتجاوز حدود المشاركة إلى المنافسة، في بطولة تعد الأضخم في تاريخ كأس العالم.

وبقيادة فنيه جديدة لمنتخب السعودية جورجيوس دونيس الذي تولى المهمة مؤخرا خلفا للفرنسي هيرفي رينارد الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

وتأتي مشاركة السعودية هذه النسخة للمرة السابعة بعدما شاركوا في 6 نسخ سابقة بداية من "1994" وصولا لـ نسخة 2026 التي ستنطلق خلال أيام بسيطة.

وفي هذا التقرير عبر FilGoal.comسوف نتحدث عن منتخب السعودية وقرارات الاتحاد السعودي مؤخرا هل هي مفيده أم ستضر بالمنتخب في هذه البطولة؟ وكيف يمكن أن يتخطى منتخب السعودية مجموعته في كأس العالم؟

تواصلنا مع إبراهيم جوير لاعب الهلال السعودي سابقا والذي تحدث عن رأيه في قرارات الاتحاد السعودي التي تم اتخاذها مؤخرا.

وقال الجوير في تصريحات عبر FilGoal.com: "قرار الاتحاد السعودي تأثر بالتعاقد مع مانشيني، وبالتغيير في المدرسة الفنية التي قُدمت للمنتخب السعودي، بعد ذلك تم إنهاء التعاقد معه في وقت قصير قبل اكتمال المشروع، كما لم يكن هناك حماية أو دعم كافٍ لهذا المشروع".

وواصل "عندما تقوم بجلب هذا العدد الكبير من المدربين، سواء كانوا دوليين أو كبارا، فإنك تحتاج إلى استراتيجية واضحة وخطة يسير عليها المدرب، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى عشر سنوات حتى يتضح ما يمكن للمدرب تقديمه للمنتخب، لكننا فوجئنا بعدم استمرار المدرب لفترة طويلة، حيث تمت إقالته، ثم تم التعاقد مجددًا مع هيرفي رينارد، وهي مدرسة تدريبية مختلفة عن مدرسة مانشيني".

وعن رأيه في المدرب الجديد لمنتخب السعودية قال: "من الجيد أن السيد دونيس يعرف كرة القدم السعودية وبعض اللاعبين السعوديين، كما أن له خبرة في منطقة الخليج، وهذا أمر إيجابي بالنسبة له، ويُعرف دونيس بأسلوبه المتوازن بين الدفاع والهجوم، لذلك أتمنى أن يبدأ بأسلوب دفاعي مع الاعتماد على التحولات السريعة والهجمات المرتدة، حتى يخرج بنتيجتين متعادلتين، ثم يواجه الرأس الأخضر، وإن شاء الله تكون حظوظنا كبيرة في الفوز".

وعن أهم أسلحة منتخب السعودية "القائد سالم الدوسري، وكذلك سعود عبد الحميد، فكلاهما من أهم لاعبي المنتخب، إلى جانب محمد كنو الذي كان أحد نجوم المنتخب العربي المتوج مؤخرًا".

وأتم "نأمل أن يقدم المنتخب السعودي أفضل ما لديه، وأن يسعى للظهور بصورة مميزة، وطموحي النهائي هو التأهل إلى الدور الثاني، وهو أمر إيجابي يمكن البناء عليه في كأس آسيا التي ستقام في المملكة العربية السعودية، والتي يجب على المنتخب السعودي السعي للفوز بها".

وعن تاريخ مشاركات منتخب السعودية في كأس العالم تحدث الصحفي السعودي عبد الله العبيدي عن أهم أرقام المنتخب في كأس العالم.

وقال عبد الله في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "خاض منتخب السعودية 19 مباراة في كأس العالم، وتمكن من تحقيق الانتصار في 4 مباريات وتعادل في 2 وتلقى الهزيمة في 13 مباراة وسجل المنتخب 14 هدفا واستقبل 44 آخرين".

وواصل "يُعتبر محمد الدعيع وسامي الجابر من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة السعودية في المشاركات العالمية".

وأردف "وتأتي المشاركة السابعة لتعزز المكانة التي وصلت لها كرة القدم السعودية، والتي تعد من افضل المشاركات الاسيوية والعربية على وجه الخصوص".

واختتم حديثه بـ "مع اقتراب كأس العالم 2026، تتطلع الجماهير السعودية والعربية إلى مشاركة قوية ومشرفة تليق بسمعة الأخضر وتاريخه في إظهار المستوى المميز للكرة السعودية الحديثة".

قائمة السعودية النهائية لكأس العالم

وجات القائمة النهائية كالتالي:

الحراس: نواف العقيدي (النصر) - محمد العويس (العلا) - أحمد الكسار (القادسية).

الدفاع: سعود عبد الحميد (لانس) - جهاد ذكري (القادسية) - عبد الإله العمري (النصر) - حسان تمبكتي (الهلال) - علي لاجامي (الهلال) - حسن كادش (اتحاد جدة) - - متعب الحربي (الهلال) .

الوسط: علي مجرشي (أهلي جدة) - محمد أبو الشامات (القادسية) - ناصر الدوسري (الهلال) - محمد كنو (الهلال) - عبد الله الخيبري (النصر) - نواف بوشل (النصر) - زياد الجهني (أهلي جدة).

الهجوم: سلطان مندش (الهلال) - علاء آل حجي (نيوم) - مصعب الجوير (القادسية) - أيمن يحيى (النصر) - سالم الدوسري (الهلال) - فراس البريكان (أهلي جدة) - صالح الشهري (اتحاد جدة) - عبد الله الحمدان (النصر) - خالد الغنام (الاتفاق).

مباريات منتخب السعودية

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثامنة التي تضم كل من: "إسبانيا، وكاب فيردي، والأوروجواي".

ويفتتح منتخب السعودية مبارياته في مجموعات كأس العالم أمام أوروجواي 16 يونيو المقبل.

ويواجه إسبانيا في الجولة الثانية 21 يونيو.

ويختتم منتخب السعودية مبارياته في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام كاب فيردي في 27 يونيو.