كرة نسائية - التوأم نهى وجيهان من دجلة إلى زد
السبت، 06 يونيو 2026 - 22:29
كتب : محمد سمير
انتقل التوأم نهى وجيهان الصلح من صفوف وادي دجلة إلى زد استعدادا للموسم المقبل من الدوري المصري للكرة النسائية.
ووقّع الثنائي لصفوف زد تمهيدا للعب لصفوف الفريق بدءا من موسم 2026-27.
التوأم المصري من أب لبناني وأم إيطالية ويحملان الجنسية المصرية.
وخاض التوأم اختبارات في ميلان ويوفنتوس بإيطاليا لكن المسيرة الكروية ظهرت بقوة في مصر.
وتمتلك نهى رقم تاريخيا إذ هي صاحبة أول هدف في تاريخ دوري أبطال إفريقيا للسيدات.
تعرف على نهى وجيهان بشكل أكبر من خلال الفيديو التالي
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