كأس العالم - تونس والمستحيل.. والأهلي لم يساعد نجمها المنتظر

بين طموحات الشعب التونسي ورغبة اللاعبين في استعادة بريق "نسور قرطاج"، تتجه الأنظار إلى الفريق الذي يقوده المدرب صبري لموشي في كأس العالم أملا في تحقيق مفاجأة جديدة تثبت أن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل.

يستعد منتخب تونس لخوض تحد جديد على الساحة العالمية عندما يشارك في كأس العالم 2026، باحثا عن كتابة صفحة جديدة في تاريخه الكروي رغم صعوبة المهمة التي تنتظره في دور المجموعات.

وشهدت قائمة نسور قرطاج غياب المحترفين التوانسة في الدوري المصري عن اختيارات لموشي وخاصة محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهل، وسيف الجزيري مهاجم الزمالك.

كما تم استبعاد فرجاني فرجاني ساسي نجم الغرافة القطري ولاعب الزمالك السابق، وعلي معلول لاعب الصفاقسي ونجم الأهلي السابق.

ورغم وقوع تونس في مجموعة قوية تضم هولندا واليابان والسويد، فإن التفاؤل لا يزال حاضرا داخل الشارع التونسي، مستندا إلى خبرات عدد من اللاعبين الدوليين وإلى تاريخ طويل من التحدي في المحافل الكبرى. فهل ينجح نسور قرطاج في تجاوز التوقعات وترك بصمة جديدة في المونديال؟ أم ستكون صعوبة المجموعة أكبر من أحلام التأهل؟.

أسئلة يجيب عنها مروان تاج، لاعب منتخب تونس والنجم الساحلي السابق، والإعلامي التونسي أدم المؤدب عبر FilGoal.com.

وقال مروان تاج في تصريحات خاصة عبر FilGoal.com : "أتمنى أن يشرف منتخب تونس الكرة التونسية في كأس العالم، ونحن متفائلون بالمجموعة وبالمدرب صبري لموشي".

وأضاف "المباريات الودية فرصة جيدة للوقوف على نقاط القوة وتصحيح الأخطاء قبل خوض المباريات الرسمية. التاريخ علمنا أن المستحيل لا مكان له في كرة القدم، وكل شيء ممكن بالعمل والإصرار".

وأجاب "علي معلول قدم موسما ممتازا مع الصفاقسي، لكن في النهاية هذه اختيارات المدير الفني، وهو الذي يتحمل المسؤولية كاملة".

وأتم تصريحاته "أتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية المشاركة في البطولة والوصول إلى الأدوار المتقدمة. تابعنا ما فعله المغرب في النسخة الماضية من كأس العالم، ولما لا يتكرر هذا الإنجاز؟".

فيما قال أدم المؤدب الإعلامي التونسي عبر FilGoal.com: "حظوظ المنتخب التونسي صعبة في مجموعة تضم هولندا التي تريد كتابة التاريخ مجددا بعد سنوات، وهي المرشحة الأوفر حظا لصدارة هذه المجموعة".

وأضاف "منتخب اليابان منتخب قوي للغاية، وظهر ذلك أيضا في المباريات الودية، وكذلك منتخب السويد قوي للغاية ويضم لاعبين مثل جيوكيريس وإيزاك، وهما من أبرز الهدافين في الدوريات الأوروبية".

وتابع "نأمل أن يقدم منتخب تونس أداء جيدا في كأس العالم، خاصة أن المنتخب التونسي خلال السنوات الأخيرة ليس في أفضل حال".

وواصل "أعتقد أن هناك جماهير تونسية كبيرة ستتواجد في مباريات المنتخب الوطني بأمريكا، رغم أن النتائج كما ذكرت لم تكن في مستوى التطلعات".

وأجاب "محمد علي بن رمضان كنت أتوقع أن يكون من نجوم تونس في كأس العالم، لكن ظروف الأهلي لم تساعده، وخسر مكانه بعدما جلس بديلا في معظم المباريات، وربما حرب النجوم في الأهلي قضت على حظوظه".

وتابع "كذلك سيف الدين الجزيري لم يشارك كثيرا مع الزمالك وخسر مكانه هو الآخر للثنائي حازم المستوري وفراس شواط".

وشدد "تواجد لاعبين بخبرة راني خضيرة وإلياس السخيري، إضافة إلى الواعد خليل العياري لاعب باريس سان جيرمان الذي قام لويس إنريكي بتصعيده، يمنح المنتخب التونسي الأمل في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم".

وعن حظوظ المنتخبات العربية قال: "بالنسبة للمنتخبات العربية، بكل تأكيد هذه نسخة تاريخية بمشاركة 8 منتخبات عربية لأول مرة. الفرص موجودة بالطبع مع وجود لاعبين كبار يلعبون في أندية أوروبية كبرى، خاصة المغرب الذي يضم أشرف حكيمي وغيره من النجوم، وكذلك محمد صلاح وعمر مرموش مع منتخب مصر".

وأتم تصريحاته "عرب إفريقيا لديهم حظوظ أكبر من عرب آسيا في تخطي دور المجموعات. النسق العالي في الدوري السعودي قد يمنح اللاعبين القدرة على مجاراة نسق كأس العالم، لكنهم أيضا تأثروا بكثرة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المحلي، وفي النهاية نتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية سواء العراق أو الأردن أو قطر".

قائمة النسور في المونديال

وجاءت قائمة تونس النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان (الصفاقسي) - صبري بن حسن (النجم الساحلي) - عبد المهيب الشامخ (الأفريقي)

الدفاع: منتصر الطالبي (لوريان) - ديلان برون (سيرفيت) - عمر الرقيق (ماريبور) - آدم عروس (قاسم باشا) - رائد الشيخاوي (الاتحاد المنستيري) - يان فاليري (يانج بويز)- معتز النفاتي (نوركوبينج) - علي العابدي (نيس)- محمد أمين بن حميدة (الترجي).

الوسط: إلياس السخيري (فرانكفورت) - محمد الحاج محمود (لوجانو) - راني خضيرة (يونيون بيرلين) - حنبعل المجبري (بيرنلي) - أنيس بن سليمان (نوريتش سيتي) - مرتضى بن وناس (قاسم باشا) - إسماعيل الغربي (أوجسبورج).

الهجوم: خليل العياري (شباب باريس سان جيرمان) - سيباستيان تونكتي (سيلتيك) - إلياس عاشوري (كوبنهاجن) - فراس شواط (الأفريقي) - حازم المستوري (دينامو مخاتشكالا) - إلياس سعد (هانوفر) - ريان اللومي (فانكوفر).

وتواجد في القائمة الحالية 6 عناصر فقط من التي شاركت بكأس العالم 2022 في قطر وهم: منتصر طالبي، وديلان برون، وحنبعل المجبري، وإلياس السخيري، وعلي العابدي، وأنيس بن سليمان.

وخسر منتخب تونس أمام النمسا بهدف وظهر بشكل جيد، لكن تعرض لهزيمة قاسية أمام بلجيكا بنتيجة 5-0، وديا قبل انطلاق كأس العالم 2026.

الطريق إلى كأس العالم

ثبتت تونس أقدامها في طريق التأهل مبكرًا، بعد أن حققت ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا تحت قيادة المدرب فوزي البنزرتي.

ومع تولي سامي الطرابلسي المهمة، ازداد الفريق قوة وثباتً، فحقق ستة انتصارات متتالية بالعلامة الكاملة، ليُنهي التصفيات الإفريقية في صدارة مجموعته برصيد 28 نقطة من أصل 30 ممكنة. اللافت أن "نسور قرطاج" لم تستقبل أي هدف خلال مبارياتها العشر، في إنجازٍ استثنائي دفاعيًا يعكس التنظيم والانضباط الذي تميز به الفريق.

وجاء الحسم الرسمي للتأهل في النافذة الدولية لشهر سبتمبر، عندما خطف محمد علي بن رمضان هدف الفوز في الوقت القاتل أمام غينيا الاستوائية ضمن الجولة الثامنة، ليؤكد عبور تونس إلى النسخة الأكبر من كأس العالم التي ستضم 48 فريقا.

ومع الخروج المبكر من كأس إفريقيا قرر الاتحاد التونسي إقالة سامي الطرابلسي والتعاقد مع صبري لموشي بحثا عن تقديم نتائج أفضل في كأس العالم.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة السادسة والتي تضم كل من: هولندا، واليابان، والسويد.

وينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا في افتتاح مكرر لـ2010 في بلاد البافانا بافانا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الـ 12، مباشرة إلى دوري الـ 32، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وجاءت مباريات منتخب تونس في كأس العالم 2026 كالتالي:

14 يونيو: السويد ضد تونس – إستاديو مونتيري

20 يونيو: تونس ضد اليابان – إستاديو مونتيري

25 يونيو: تونس ضد هولندا – كانساس سيتي ستيديوم.