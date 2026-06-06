كأس العالم - قلق في باراجواي قبل المونديال بسبب إصابة إنسيسو

أعلن الاتحاد الباراجوياني لكرة القدم خضوع لاعب المنتخب خوليو إنسيسو، لمتابعة طبية دقيقة بعد تعرضه لكدمة عضلية في الفخذ الأيمن، قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم، التي تعود فيها باراجواي للظهور بعد غياب 16 عاما.

جوليو إنسيسو النادي : ستراسبورج باراجواي

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن إنسيسو أحد العناصر الأساسية في الخط الهجومي للمنتخب بقيادة جوستافو ألفارو، يخضع للمتابعة والمراقبة المستمرة من الجهاز الطبي، مؤكدا أن قرار عودته للمشاركة سيتحدد وفقا لاستجابته للعلاج وتطور حالته يوما بيوم.

وكان لاعب راسينج ستراسبورج قد تعرض للإصابة خلال المباراة الودية التي فاز فيها منتخب باراجواي على نيكاراجوا بنتيجة 4-0، حيث اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 25 بعد التحام قوي، وخرج محمولا على نقالة وسط قلق واضح من الجماهير والجهاز الفني.

ومن المقرر أن تسافر بعثة منتخب باراجواي إلى الولايات المتحدة، حيث يستهل الفريق مشواره في كأس العالم بمواجهة منتخب الولايات المتحدة يوم 12 يونيو، ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم كل من: "الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وتركيا".

ورغم تطمينات ألفارو عقب اللقاء بأن الإصابة قد لا تكون خطيرة، إلا أن تقارير صحفية محلية أشارت إلى احتمال تعرض إنسيسو لتمزق عضلي، قد يبعده عن أول مباراتين في دور المجموعات، في انتظار الحسم النهائي من الجهاز الطبي.