لياو: أحب مانشستر يونايتد.. والدوري الإنجليزي الأفضل لإظهار موهبتي

السبت، 06 يونيو 2026 - 20:15

كتب : FilGoal

رافاييل لياو - ميلان

يبدو أن رافاييل لياو لاعب ميلان قرر عدم التوقف عن تلميحه برغبته في الرحيل عن ناديه والانتقال إلى دوري آخر.

رافائيل لياو

النادي : ميلان

وقال اللاعب البرتغالي عبر قناة سبورت تي في: "أحب مانشستر يونايتد لأن كريستيانو رونالدو هو قدوتي، كذلك أحب أرسنال".

وأتم "الدوري الإنجليزي أو الإسباني هما الأفضل لإظهار موهبتي، سأكون سعيدا إذا حصلت على فرصة اللعب في بريميرليج، أعتقد أنني سأستطيع مجاراة اللاعبين أصحاب الأعلى مستويات".

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ويعيش ميلان حالة من عدم الاستقرار الإداري في الوقت الحالي، في ظل غياب مدير فني وإدارة رياضية مكتملة، مع تقارير تشير إلى إمكانية رحيل عدد من النجوم.

وكان لياو قد قضى 7 مواسم مع ميلان، وحقق لقب الدوري الإيطالي، كما توج بجائزة أفضل لاعب في موسم 2021-2022.

وتراجع مستوى اللاعب خلال الموسم الماضي بعد تغيير مركزه من الجناح الأيسر إلى مهاجم صريح.

ويبحث ميلان عن مدرب جديد للفريق بعدما أقال الفريق مدربه ماسيميليانو أليجري لعدم التأهل لأبطال أوروبا واحتلال المركز الخامس.

وأقال ميلان ماسيميليانو أليجري المدير الفني، إلى جانب جورجيو فورلاني وإيجلي تاري وجيفري مونكادا من مناصبهم داخل النادي.

وكان يمتد عقد أليجري حتى 2027 براتب 5 ملايين يورو سنويا، بإجمالي يقارب 9 ملايين يورو.

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