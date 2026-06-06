ساليبا: سخروا منا حتى ونحن في الصدارة.. والرد كان بحسم الدوري

كشف ويليام ساليبا مدافع أرسنال أن فريقه تعرض لسخرية كبيرة، خاصة من جماهير مانشستر سيتي، قبل حسم لقب الدوري، مشددا على أن الرد الحقيقي لا يكون بالكلام وإنما بالفوز داخل الملعب.

وحقق أرسنال لقب الدوري بعد صراع كبير مع مانشستر سيتي ليعود للتتويج بعد غياب 22 عاما.

وقال ساليبا في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: "كان هناك الكثير من السخرية، وكان الناس يضحكون علينا، حتى عندما كنا في الصدارة قالوا إننا سنسقط في مرحلة ما، وإننا سننهي الموسم في المركز الثاني".

وواصل "هذا هو الدوري، وهذه هي كرة القدم، هكذا تسير الأمور، إذا أردت تغيير ذلك، فعليك فقط أن تفوز، وبعدما حققنا ما نريد، لم يعد هناك ما يُقال".

وأردف "في الموسم الأول لي مع الفريق قدمنا كرة قدم مذهلة، وأرى أننا كنا نستحق اللقب، لكن كالمعتاد سخر منا البعض وأنهينا الموسم في المركز الثاني".

وكشف "في الموسم الثاني أيضًا لعبنا بشكل جيد، ورغم أننا لم نكن بنفس مستوى أول موسمين، أنهينا الدوري مجددًا في المركز الثاني".

وأتم "لا أوافق على كل ما يقوله الناس، وكأننا مجرد فريق يعتمد على الاندفاع فقط، نحن نلعب كرة قدم حقيقية ونتبادل التمريرات، صحيح أننا أحيانا نسجل أهدافا أكثر مما يتوقعه البعض، لكن الأهم أننا وصلنا إلى الهدف الذي كنا نريده".

وخاض ساليبا مع أرسنال الموسم الحالي 50 مباراة مسجلا هدف وصنع آخر.