جوارديولا: تحقيق الدوري أصعب من أبطال أوروبا

السبت، 06 يونيو 2026 - 19:07

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - جوارديولا

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سابقا أن بطولة أبطال أوروبا قد تكون قاسية على المشاريع الكروية، مشددا على ضرورة عدم ربط نجاح الموسم أو فشله فقط بالفوز باللقب القاري.

جوسيب جوارديولا

النادي : مانشستر سيتي

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين عن نواقص برشلونة لتحقيق البطولة: "دوري الأبطال بطولة تُدمر المشاريع، وأتمنى ألا يحدث ذلك مع برشلونة، لا يجب أن نعتقد أنه لمجرد عدم الفوز بالبطولة فإن كل ما تم بناؤه لا قيمة له".

وواصل "الدوري المحلي هو البطولة التي تمنحك الاستمرارية والثبات، أما في أبطال أوروبا فأنت بحاجة للوصول إلى المراحل الحاسمة في حالة بدنية جيدة، دون إصابات، كما أن للتحكيم تأثيرا كبيرا للغاية".

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وأتم "الأهم أن يكون العمل اليومي ممتازا، وأن يواصل الفريق التطور والتحسن، وألا يعتقد اللاعبون أن الموسم فشل لمجرد عدم الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أو التتويج به، الدوري هو الأساس الحقيقي للحكم على نجاح أي موسم".

وحقق نادي برشلونة أبطال أوروبا في 5 مناسبات سابقة، وتأتي آخر نسخة حصل عليها الفريق في 2015 أمام يوفنتوس في برلين.

وتولى جوارديولا تدريب برشلونة في الفترة من 2009 حتى 2012 وحقق مع الفريق الكتالوني لقبين أبطال أوروبا، و3 بطولات للدوري الإسباني، وبطولتين سوبر أوروبي، وبطولتين كأس عالم للأندية، وبطولتين كأس ملك إسبانيا، و3 بطولات من السوبر الأوروبي.

بيب جوارديولا برشلونة
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