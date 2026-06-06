كأس العالم - السلطات الأمريكية تحتجز نجم العراق 7 ساعات

شهدت رحلة منتخب العراق إلى الولايات المتحدة مجموعة من التعقيدات فور الوصول إلى مدينة شيكاجو، ضمن الاستعدادات للمشاركة في كأس العالم 2026، وذلك بعد احتجاز أيمن حسين مهاجم المنتخب لمدة سبع ساعات داخل المطار.

أيمن حسين النادي : الوكرة العراق

وأثار هذا الأمر من استياء بعثة المنتخب العراق التي رحلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وآتى تأخر انضمام أيمن حسين إلى معسكر المنتخب العراقي عقب وصول البعثة إلى الأراضي الأميركية، بعدما خضع اللاعب لإجراءات تحقيق وتدقيق من قبل سلطات الهجرة الأميركية في مطار شيكاجو، استمرت لعدة ساعات قبل السماح له بالالتحاق بزملائه.

وليست هذه الواقعة الأولى من نوعها، إذ تكررت مشكلات السفر والوصول إلى الولايات المتحدة مع عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية، وكان زكريا الواحدي لاعب منتخب المغرب قد تعرض لمشكلة في التأشيرة أجبرته على مغادرة الطائرة قبل دقائق من إقلاعها.

كما مُنع بريل إمبولو من الصعود إلى طائرة منتخب سويسرا الأسبوع الماضي، خلال رحلة من زيورخ إلى لوس أنجلوس، قبل أن يتمكن لاحقا من استخراج التأشيرة والسفر.

ويقع منتخب العراق في المجموعة التاسعة التي تضم كل من "فرنسا، والسنغال، والنرويج".

ويفتتح منتخب العراق مشواره في البطولة أمام النرويج 17 يونيو الجاري.

ويواجه فرنسا في الجولة الثانية 23 يونيو.

ويختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة السنغال 26 يونيو.